Frabosa Sottana ospita la 12ª edizione del Salone del Libro di Montagna

Portare sotto i riflettori il territorio, procurando impulsi per la valorizzazione delle sue risorse e fornire –contestualmente– proposte concrete per mitigare le criticità che lo opprimono.

È questo l'obiettivo degli organizzatori del Salone del Libro di Montagna che giunge quest'anno alla sua 12ª edizione, in programma sabato 18 e domenica 19 luglio presso la Sala Consiliare del Municipio di Frabosa Sottana (gentilmente concessa).

L'appuntamento, promosso dall'Associazione Culturale Valle Maudagna presieduta da Gianni Dulbecco, prevede presentazioni librarie e conferenze cui prenderanno parte scrittori, giornalisti, studiosi ed esperti.

Fil-rouge della rassegna è la montagna – in particolare quella piemontese – che si raccorda con la Liguria e la Francia, territori uniti da un legame alpino che si concretizza, in questo caso, in forma letteraria. Le grandi passioni, quelle che nascono e si sviluppano attraverso l'amore per l'ambiente, la natura e l'economia che da esse ne scaturisce, proveranno ad intrecciarsi, per due giorni, con una serie di proposte culturali e letterarie.

Il programma della 12ª edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana propone, al termine dell'inaugurazione, in programma alle ore 10,00 di sabato 18 luglio, un interessante Conferenza (con presentazione del libro) sul tema: «Il pane dell'esodo, un secolo di emigrazione dei pionieri dell'arte bianca di Niella Tanaro in Costa Azzurra». Interverranno Géraldine Giraud giornalista e scrittrice francese autrice del libro, Aleardo Fioccone scrittore e traduttore del libro, Gian Mario Mina Sindaco di Niella Tanaro, Paolo Roggero giornalista, in qualità di moderatore.

Ricca di personaggi di primo piano si preannuncia anche la parte del programma riservata alle presentazioni letterarie. Saranno dieci i libri che verranno presentati direttamente dagli autori.

Ad aprire la rassegna sabato 18 alle ore 15,30 sarà la presentazione del libro "Miroglio e il kyè" scritto dal giornalista Giovanni Battista Rulfi seguita alle 16,30 da Cinzia Dutto con "Gocce d'inchiostro e trucioli di legno" alle 17,30 sarà la volta di Pietro Grosso con "L'assedio di Mongiardino"; alle 18,30 Attilio Ianniello presenterà il libro "Di monti, castagne e uomini"

Domenica 19 luglio il programma prevede alle 15,30 la presentazione di due libri a cura dell'Associazione Amici per Caprauna il primo "Caprauna storie di un piccolo mondo antico" il secondo "Caprauna il profumo e il sapore dei ricordi" a seguire alle 16,30 sarà la volta dell'antologia "Alberi maestri, un bosco di storie" a cura di Giorgio Ferraris, Marino Magliani e Flavio Stroppini seguita alle 17,30 dal libro "Un tempo in Alta Val Tanaro" con Giorgio Ferraris. A concludere la serie di presentazioni librarie sarà Bruno Vallepiano alle 18,30 con il suo ultimo lavoro "Senza una vera ragione".

La'12ª edizione del Salone del Libro di Montagna è ad ingresso libero ed è organizzata dall'Associazione Culturale Valle Maudagna presieduta da Gianni Dulbecco.

Presso la Sala Consiliare del Municipio che ospita la rassegna, sarà presente uno stand espositivo della Libreria Confabula di Mondovì dove troverete i libri presentati al Salone e non solo.

La'12ª edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana gode dei patrocini della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Frabosa Sottana.

Si avvale dell'importante contributo della Fondazione CRC, della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi del Comune di Frabosa Sottana e di alcune aziende di Piemonte e Liguria.

Il programma completo degli eventi è sul sito salonelibromontagna.blogspot.it

Sarà possibile seguire la 12° edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana anche attraverso il profilo Facebook "Salonelibromontagnafrabosa"