Festa della luce al campeggio Roccastella di Monterosso Grana

Due giornate dedicate al benessere, alla crescita personale, all'arte, alla musica e all'incontro con la natura. Nasce così "Festa della Luce", un evento olistico e del benessere ideato da Massimo De Lorenzo e Nicole Scelsi, realizzato in collaborazione con il Comune di Monterosso Grana e il Campeggio Roccastella, con l'obiettivo di offrire un'esperienza unica, aperta a tutti.

La manifestazione si svolgerà sabato 18 luglio dalle ore 14.00 alle 23.00 e domenica 19 luglio dalle ore 10.00 alle 19.00, nella splendida cornice del Campeggio Roccastella, una location immersa nella natura, accogliente e rilassante, ideale per trascorrere una giornata speciale insieme alla famiglia, agli amici o semplicemente concedersi del tempo per sé.

La Festa della Luce nasce come punto d'incontro tra benessere, cultura, divertimento e spiritualità, proponendo un ricco programma capace di coinvolgere grandi e piccini.

Durante l'intero weekend sarà possibile conoscere e sperimentare numerosi trattamenti olistici, incontrare operatori del benessere, artigiani, professionisti e realtà dedicate alla crescita personale, oltre a scoprire esposizioni di artigianato energetico, musica dal vivo, conferenze e spettacoli.