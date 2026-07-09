Neviglie celebra il gusto con GoodWine 2026

Torna a Neviglie GoodWine – Convivio Enogastronomico e Culturale, giunto alla sua 22ª edizione. Dal 10 al 12 luglio 2026 il borgo delle Langhe si animerà con un ricco programma di incontri, degustazioni e momenti culturali, richiamando appassionati ed esperti da tutta la regione.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Neviglie e dalla Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione dei Produttori, la Protezione Civile, Neviglie Green e il Gruppo Alpini, con il patrocinio della Regione Piemonte.

Ad aprire l’evento, venerdì 10 luglio alle 19.30, sarà una serata dedicata alle “bolle” d’eccellenza: un incontro tra Alta Langa, Metodo Classico e Champagne, accompagnato da una cena con degustazione guidata a cura di Luigi Bertini (costo 30 euro, prenotazione obbligatoria entro l’8 luglio).

Sabato 11 luglio si entrerà nel vivo con il convegno delle ore 17 presso la Chiesa di San Michele, a ingresso libero, dal titolo “La vigna comunale come modello di sviluppo territoriale tra arte, Alta Langa e futuro”. Al centro del dibattito il progetto “Viagé”, le prospettive della denominazione Alta Langa DOCG e il legame tra vino, arte e identità territoriale, con uno sguardo anche ad esperienze analoghe in Italia e in Europa.

A seguire sarà presentato ufficialmente “Viagé”, primo vino Metodo Classico del Comune di Neviglie, simbolo di una comunità che ha scelto di valorizzare la propria vigna come bene collettivo.

La giornata proseguirà alle 19.30 con un aperitivo panoramico accompagnato da musica presso “The Traveler”, affacciato sulle colline delle Langhe, per poi concludersi alle 20.30 con la tradizionale cena sotto i secolari ippocastani: un momento conviviale tra innovazione e tradizione, con piatti del territorio abbinati ai vini locali (50 euro, prenotazione obbligatoria entro l’8 luglio).