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Eventi | 09 luglio 2026, 16:30

Cuneo, concerto benefico con la Fanfara della Taurinense

Il 18 luglio alla Sala San Giovanni musica e solidarietà a sostegno dell’Hospice Cottolengo di Chieri

Cuneo, concerto benefico con la Fanfara della Taurinense

Sabato 18 luglio 2026, alle ore 18, la Sala San Giovanni di via Roma 4 a Cuneo ospiterà un concerto benefico promosso dalla Fondazione Davida ETS e dal Lions Club Cuneo. Protagonista della serata sarà la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, diretta dal 1° Luogotenente Marco Calandri.

Accanto alla formazione militare si esibiranno il violoncellista Federico De Zan e gli studenti del Dipartimento Jazz-Pop del Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo: Alessandro Talli alla chitarra elettrica, Alessandro Bergalla alla batteria, Giuseppe Borgotallo al basso elettrico e Viola Franceschetti al contrabbasso.

Il programma musicale proporrà un repertorio variegato, con composizioni di Fulvio Creux e Paul Dukas, il Concerto per violoncello e orchestra di fiati di Friedrich Gulda e alcuni brani della tradizione alpina, tra cui la Marcia dei Coscritti Piemontesi, l’Inno degli Alpini e il Canto degli Italiani.

L’iniziativa ha una forte finalità solidale: l’intero ricavato sarà devoluto all’Hospice Cottolengo di Chieri, struttura impegnata nell’assistenza e nelle cure palliative ai malati, oltre che nel supporto alle loro famiglie.

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