Cuneo, alla Pinetina la mostra dei giovani sulla salute mentale

Dare forma e voce a ciò che spesso resta inesprimibile. È questo l’obiettivo della mostra “E non riesci ad esprimerlo con le parole”, che da venerdì 10 luglio sarà ospitata nella yurta alla Pinetina, spazio gestito dal Centro Diurno dell’ASL CN1.

L’esposizione raccoglie i lavori realizzati dagli studenti del Liceo delle Scienze Umane, dell’Istituto S. Grandis e del Liceo Artistico e Musicale di Cuneo: disegni, poesie e video nati durante l’anno scolastico appena concluso nell’ambito del percorso di sensibilizzazione sulla salute mentale promosso dall’associazione MenteInPace in collaborazione con il CSV Cuneo. Il titolo del progetto, ispirato a un verso di Fabrizio De André, richiama la difficoltà di esprimere il proprio mondo interiore e le fragilità personali.

L’inaugurazione della mostra coinciderà con la serata di apertura di “Cinema sotto le stelle”, la rassegna cinematografica che MenteInPace organizza dal 2011 al parco La Pinetina, diventata negli anni un appuntamento capace di unire cultura, socialità e riflessione sul benessere psicologico, in particolare dei più giovani.

I lavori resteranno esposti per tutte le quattro serate di luglio in programma, con apertura della yurta a partire dalle 20.30, offrendo ai cittadini uno sguardo autentico sulle emozioni e i pensieri delle nuove generazioni, libero da stigma e pregiudizi.

"Con questo progetto siamo entrati nelle scuole per ascoltare, prima ancora che per spiegare – spiegano i volontari di MenteInPace –. I ragazzi hanno risposto con una sensibilità straordinaria. I lavori esposti sono il frutto di un percorso di fiducia e apertura, in cui la creatività è diventata uno strumento per rompere l’isolamento".

L’associazione invita tutta la comunità a partecipare alle serate della Pinetina e a visitare la mostra, per promuovere una cultura della salute mentale fondata su condivisione, ascolto e inclusione.