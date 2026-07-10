Dl Sport, Bergesio (Lega): "Presentato emendamento per tutela sezioni Tiro a Segno dei Poligoni"

"La Lega ha presentato un emendamento soppressivo della norma, contenuta nel decreto Sport, che interviene nel riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno. Siamo vicini alle istanze che ci sono state rappresentate dalle sezioni territoriali del Tiro a Segno e contrari alle riforme calate dall'alto, pertanto siamo intervenuti per tutelare un sistema che da oltre un secolo offre garanzie allo Stato, senza pesare sulla finanza pubblica. L'importanza della complementarietà tra funzione istituzionale e attività sportiva ha portato a ottimi risultati olimpici. Il perdurante commissariamento dell'UITS non ha presentato alle sezioni proposte di riorganizzazione da concordare, nè all'istituzione di un tavolo di confronto, accentrando le decisioni.

Nostro obiettivo è la tutela di un settore che ha il merito di diffondere lo sport, contribuisce ai risultati agonistici dell'Italia e rappresenta anche un sostegno per la sicurezza pubblica: un mondo che merita di essere ascoltato".

Così il senatore Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente commissione attività produttiva del Senato.