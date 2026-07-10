Pietraporzio, senso unico alternato nella galleria Barricate sulla Statale 21

Senso unico alternato sulla strada statale 21 del Colle della Maddalena nella galleria "Barricate", nel territorio comunale di Pietraporzio, per consentire interventi di manutenzione degli impianti tecnologici, di illuminazione pubblica e della segnaletica luminosa.

Il provvedimento sarà in vigore dal 13 luglio al 13 agosto e interesserà il tratto compreso tra il km 44+450 e il km 45+400. La circolazione, per tutti gli utenti della strada, sarà regolata mediante impianto semaforico o movieri.

Le limitazioni saranno attive dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 18 e il venerdì dalle 8 alle 14.