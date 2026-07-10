 / Viabilità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Viabilità | 10 luglio 2026, 11:20

Pietraporzio, senso unico alternato nella galleria Barricate sulla Statale 21

Dal 13 luglio al 13 agosto lavori di manutenzione agli impianti tecnologici: modifiche alla viabilità nei giorni feriali

Pietraporzio, senso unico alternato nella galleria Barricate sulla Statale 21

Senso unico alternato sulla strada statale 21 del Colle della Maddalena nella galleria "Barricate", nel territorio comunale di Pietraporzio, per consentire interventi di manutenzione degli impianti tecnologici, di illuminazione pubblica e della segnaletica luminosa.

Il provvedimento sarà in vigore dal 13 luglio al 13 agosto e interesserà il tratto compreso tra il km 44+450 e il km 45+400. La circolazione, per tutti gli utenti della strada, sarà regolata mediante impianto semaforico o movieri.

Le limitazioni saranno attive dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 18 e il venerdì dalle 8 alle 14.

Sara Aschero

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium