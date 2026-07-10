 / Viabilità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Viabilità | 10 luglio 2026, 08:50

SS20 chiusa per due giorni a Robilante: traffico deviato sulla provinciale

Intervento di manutenzione all'elettrodotto Terna tra gli svincoli della zona industriale e di Robilante. Divieto di transito per i mezzi oltre le 7,5 tonnellate sulla viabilità alternativa

Il traffico attraverserà l'abitato di Robilante

Il traffico attraverserà l'abitato di Robilante

La Strada Statale 20 sarà chiusa al traffico per consentire lavori di manutenzione all'elettrodotto di Terna nel tratto compreso tra lo svincolo industriale di Robilante (km 87+700, zona Buzzi) e lo svincolo di Robilante (km 91+200, zona Rota Legnami).

La chiusura sarà in vigore dalle ore 8 di sabato 11 luglio fino alle ore 20 di domenica 12 luglio 2026.

Durante il periodo di interdizione al traffico sarà attiva una deviazione obbligatoria lungo la strada provinciale ex SS20, con attraversamento dell'abitato di Robilante.

Sulla viabilità alternativa sarà in vigore il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica predisposta e di programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla circolazione.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium