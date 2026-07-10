Viabilità, interventi sulla provinciale 137 tra Lagnasco e Falicetto

Proseguono gli interventi sulla rete viaria provinciale nel quadrante saluzzese. La consigliera provinciale Ivana Margherita Casale ha effettuato un sopralluogo lungo la strada provinciale 137, nel tratto che collega Lagnasco a Falicetto, dove sono in corso i lavori di bitumatura e ripristino del manto stradale: l'intervento è in fase di completamento e si concluderà entro la fine della settimana.

«La manutenzione delle strade provinciali richiede impegno, risorse e continuità. La rete viaria della nostra provincia è molto estesa e le criticità non mancano, ma il nostro obiettivo è programmare gli interventi con attenzione, dando risposte concrete ai territori e migliorando, anno dopo anno, la sicurezza della circolazione. Desidero ringraziare gli uffici della Provincia, i tecnici, i progettisti, le imprese e tutte le maestranze che, con competenza e professionalità, lavorano ogni giorno per trasformare i programmi in interventi concreti. È grazie al loro impegno che possiamo continuare a prenderci cura del nostro territorio», sottolinea la consigliera Casale.