Tenda bis, da sabato 11 luglio scattano i nuovi orari estivi

Entrano in vigore da sabato 11 luglio i nuovi orari estivi di apertura del tunnel di Tenda bis, approvati dalla Conferenza intergovernativa Italia-Francia per agevolare la mobilità transfrontaliera durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

L'obiettivo è favorire gli spostamenti tra Italia e Francia, riducendo i disagi per residenti, lavoratori e imprese e, soprattutto, evitare che le limitazioni orarie possano ostacolare i flussi turistici lungo uno dei principali collegamenti tra la provincia di Cuneo e la Costa Azzurra.

Per il mese di luglio è stato predisposto un calendario che alterna aperture dalle 6 fino alle 21 nei giorni feriali e fino alle 23 nei fine settimana, con i seguenti orari:

Sabato 11 e domenica 12 luglio: apertura dalle 6 alle 23, con ultimo passaggio dall'Italia alle 22.30 e dalla Francia alle 22.45.

Da lunedì 13 a giovedì 16 luglio: apertura dalle 6 alle 21, con ultimo passaggio dall'Italia alle 20.30 e dalla Francia alle 20.45.

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio: apertura dalle 6 alle 23, con ultimo passaggio dall'Italia alle 22.30 e dalla Francia alle 22.45.

Da lunedì 20 a giovedì 23 luglio: apertura dalle 6 alle 21, con ultimo passaggio dall'Italia alle 20.30 e dalla Francia alle 20.45.

Da venerdì 24 a domenica 26 luglio: apertura dalle 6 alle 23, con ultimo passaggio dall'Italia alle 22.30 e dalla Francia alle 22.45.

Da lunedì 27 a mercoledì 29 luglio: apertura dalle 6 alle 21, con ultimo passaggio dall'Italia alle 20.30 e dalla Francia alle 20.45.

Da giovedì 30 a venerdì 31 luglio: apertura dalle 6 alle 23, con ultimo passaggio dall'Italia alle 22.30 e dalla Francia alle 22.45.

Per tutto il mese di agosto il traforo sarà invece aperto tutti i giorni dalle 6 alle 23, garantendo così la massima fruibilità durante il periodo di punta della stagione estiva.

Dal 14 settembre entrerà in vigore un nuovo assetto orario: dal lunedì al venerdì il transito sarà consentito nelle fasce 6-8, 12.30-13.30 e 18-21, mentre il sabato, la domenica e nei giorni festivi il tunnel rimarrà aperto ininterrottamente dalle 6 alle 23.

È inoltre già prevista, a partire dal 5 ottobre, una chiusura totale del traforo per sei settimane, al momento indicata "con riserva", necessaria per consentire il proseguimento degli interventi di completamento dell'infrastruttura.

L'estensione degli orari estivi rappresenta un importante passo avanti per migliorare la percorribilità del collegamento internazionale durante i mesi di maggiore traffico, sostenendo il turismo, gli scambi economici e la mobilità quotidiana tra il Piemonte e il versante francese.