Viabilità, lavori al cavalcavia di viale Costituzione di Bra: scattano chiusure e deviazioni

A partire da lunedì 13 luglio 2026 prenderanno il via i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del cavalcavia di viale Costituzione. L’intervento riguarderà in particolare la sostituzione dei giunti di dilatazione tra l’impalcato e il rilevato stradale, operazione necessaria per garantire la sicurezza e la durabilità della struttura.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, è stato disposto il divieto di transito sul cavalcavia a partire dalle ore 7,30 del 13 luglio e fino al termine dell’intervento, stimato in circa due settimane. Il traffico veicolare sarà deviato lungo via Milano, viale Industria e strada Falchetto, come previsto dall’ordinanza n. 295/26.

Parallelamente, in questi giorni hanno preso il via anche una serie di interventi da parte di Italgas in diverse vie cittadine. I lavori comporteranno modifiche temporanee alla viabilità, con divieti di transito oppure l’istituzione di sensi unici regolati da movieri.

Le strade interessate sono: via Don Orione (civico 132), via Monteguglielmo, strada San Michele (civici 161/A e 29), strada Terrapini (civico 8), via Vittorio Emanuele II (civici 117 e 328), via Mascarelli (civico 15), viale Industria (civico 4), viale delle Rimembranze (civico 6), via Visconti Venosta, strada Falchetto (civico 39), via Pollenzo (civico 71), corso IV Novembre, via I Maggio, via Marconi, via Cuneo e via Ca’ del Bosco, come indicato nell’ordinanza n. 296/26.

Si prevedono pertanto possibili disagi alla circolazione, con l’invito agli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo i propri spostamenti.