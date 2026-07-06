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Attualità | 06 luglio 2026, 10:55

Al via i lavori per l’arcata di piazza Galimberti: oltre un mese di chiusura per il traffico veicolare e ciclopedonale

Previste numerose modifiche al trasporto pubblico

Al via i lavori per l’arcata di piazza Galimberti: oltre un mese di chiusura per il traffico veicolare e ciclopedonale

Hanno preso il via oggi, lunedì 6 luglio, i lavori di consolidamento in piazza Galimberti che proseguiranno fino al 14 agosto. L’intervento interesserà una delle arcate all’angolo di corso Soleri, che è nata negli anni Ottanta dell’Ottocento e ha già subito degli interventi nei mesi scorsi a scopo conservativo. 

“Le verifiche tecniche condotte recentemente - come spiega il Municipio - hanno evidenziato la necessità di procedere alla sostituzione del tirante esistente e al consolidamento dell’arco, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza. La natura dell’intervento è indifferibile, poiché la struttura sovrasta una strada caratterizzata da intenso traffico veicolare e l’ulteriore rinvio dei lavori comporterebbe il rischio di aggravamento del dissesto, con conseguenze sulla circolazione e sul patrimonio storico-immobiliare”.

A eseguire i lavori è la ditta Ghirardi Ristrutturazioni, che interverrà anche sui tiranti.

Il passaggio è chiuso al traffico pedonale, ciclabile e veicolare, mentre il trasporto pubblico in alcuni casi subirà variazioni a seconda della corsa. Le modifiche delle diverse linee sono visibili sul sito di Grandabus o scaricabili a fondo articolo.

Files:
 45 2026 INFOgb CUNEO chiusura corso soleri per lavori (202 kB)

Noemi Bertaina

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