Al via i lavori per l’arcata di piazza Galimberti: oltre un mese di chiusura per il traffico veicolare e ciclopedonale

Hanno preso il via oggi, lunedì 6 luglio, i lavori di consolidamento in piazza Galimberti che proseguiranno fino al 14 agosto. L’intervento interesserà una delle arcate all’angolo di corso Soleri, che è nata negli anni Ottanta dell’Ottocento e ha già subito degli interventi nei mesi scorsi a scopo conservativo.

“Le verifiche tecniche condotte recentemente - come spiega il Municipio - hanno evidenziato la necessità di procedere alla sostituzione del tirante esistente e al consolidamento dell’arco, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza. La natura dell’intervento è indifferibile, poiché la struttura sovrasta una strada caratterizzata da intenso traffico veicolare e l’ulteriore rinvio dei lavori comporterebbe il rischio di aggravamento del dissesto, con conseguenze sulla circolazione e sul patrimonio storico-immobiliare”.

A eseguire i lavori è la ditta Ghirardi Ristrutturazioni, che interverrà anche sui tiranti.

Il passaggio è chiuso al traffico pedonale, ciclabile e veicolare, mentre il trasporto pubblico in alcuni casi subirà variazioni a seconda della corsa. Le modifiche delle diverse linee sono visibili sul sito di Grandabus o scaricabili a fondo articolo.