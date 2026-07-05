La ciclopedonale tra l'Oltregesso e Cuneo sarà presto più ampia e sicura: affidati i lavori

Dopo l’approvazione del progetto di fattibilità e del successivo progetto esecutivo, il Comune di Cuneo passa ora alla fase operativa: sono stati infatti affidati i lavori per l’ampliamento e la messa in sicurezza del percorso ciclopedonale che costeggia la rotatoria di via Circonvallazione Nord, all’altezza dell’ex Mercato delle Uve, nel tratto che collega via Chiarva al ponte sul fiume Gesso.

L’intervento, atteso da tempo, nasce in risposta alle richieste avanzate dal Comitato di Frazione di Borgo San Giuseppe e da alcuni consiglieri comunali, in particolare la consigliera Santina Isoardi, da tempo impegnata a sostenere le richieste dei quartieri dell'Oltregesso in tema di sicurezza e viabiità.

Da tempo era stata evidenziata la necessità di intervenire su quello che rappresenta l’unico collegamento ciclopedonale tra l’altipiano cittadino e l’Oltregesso. Il percorso è infatti utilizzato quotidianamente da numerosi pedoni e ciclisti sia per gli spostamenti casa-lavoro sia per il tempo libero, ma presenta da tempo alcune criticità legate alla sicurezza e agli spazi ridotti.

Il progetto, del valore complessivo di 60 mila euro, prevede l’ampliamento della larghezza dell’attuale percorso, la realizzazione di una staccionata in legno a protezione del tracciato, la sostituzione e ricollocazione di alcuni alberi ammalorati che interferiscono con il passaggio e la completa ripavimentazione della ciclopedonale.

L’intervento comprenderà anche la pavimentazione del percorso pedonale sul lato opposto della rotatoria di via Circonvallazione Nord, tra l’attraversamento pedonale dell’ex Mercato delle Uve e viale Vecchia Stazione, oltre alla realizzazione di un raccordo tra l’attraversamento pedonale di corso Marconi e il parcheggio dell’ex Mercato delle Uve, migliorando così la continuità dei collegamenti pedonali dell’area.

L’appalto è stato affidato alla ditta Edilscavi Srl di Cuneo per un valore complessivo di 60mila euro. L’intervento sarà finanziato con fondi già stanziati nel bilancio comunale sul capitolo dedicato al completamento e alla messa in sicurezza delle piste ciclabili.

Quando il progetto di fattibilità era stato approvato, l’assessore alla Mobilità Luca Pellegrino aveva definito l’opera "attesa e utile per valorizzare la mobilità dolce e garantire maggiore sicurezza a chi percorre ogni giorno questo tragitto", sottolineando come la richiesta fosse condivisa da tutto il territorio. Con l’affidamento dei lavori si conclude ora l’iter amministrativo e il cantiere può avvicinarsi all’avvio.