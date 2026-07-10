VOLLEY A3M / Savigliano completa il pacchetto di centrali con Alberto Marra

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che sarà Alberto Marra a completare il pacchetto di centrali in vista della prossima stagione della Serie A3 Credem Banca.

Originario di Gallipoli, Alberto è nato nel 1998 e vanta dieci stagioni tra i professionisti. Completato il percorso nel nobile settore giovanile del Modena Volley, di cui è stato anche membro aggregato nella prima squadra in Superlega nel 2017/18, ha poi intrapreso un lungo percorso tra Serie A2, con Lagonegro, Santa Croce, Mondovì e Aversa, e Serie A3, tra Palmi, Aversa, Castellana Grotte e Gioia del Colle. Spesso decisivo con i suoi 205 centimetri di altezza, ha messo a referto fin qui 1.169 punti in 218 incontri complessivi.

Per lui si tratta di un ritorno in provincia Granda, dopo l’avventura a Mondovì nel 2020/21: “Non mi aspettavo questa chiamata e sono molto contento della fiducia che mi è stata riposta sin dal primo contatto che abbiamo avuto. Sarà bello tornare in provincia di Cuneo, dove mi sono trovato benissimo, e già non vedo l'ora! Penso che tra i due gironi ci sia una sottile differenza di livello, con il Sud un po' più competitivo ma senza nulla togliere al girone del Nord, dove si vedono delle belle battaglie. Sarò tra i più esperti? Ho già rivestito questo ruolo due anni fa a Castellana Grotte ed è andata personalmente molto bene, quindi ora, con un po' di esperienza in più, andrà ancora meglio!”.

Tutto il Volley Savigliano dà il benvenuto ad Alberto, con l’augurio di potersi togliere molte soddisfazioni a tinte biancoblù.



