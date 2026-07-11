Anime Salve, l'omaggio a Fabrizio De André fa registrare il sold out all'Arena Sacerdote di Alba

Musica e teatro si fondono nell'omaggio a Fabrizio De André firmato dall'Associazione Musicale Anime Salve, spettacolo che ha conquistato il pubblico registrando rapidamente il tutto esaurito.

L'appuntamento è in programma mercoledì 15 luglio alle 21 all'Arena G. Sacerdote del Teatro Sociale di Alba e si inserisce all'interno della rassegna "Arena d'estate".

Il progetto mira a raccontare e far vivere le canzoni di Faber nel presente. Sul palco, l'ensemble guiderà gli spettatori attraverso i temi storicamente cari al cantautore genovese, come la guerra, la politica, l'amore e la figura della donna.

Gli arrangiamenti musicali originali, arricchiti da fiati, cori femminili, percussioni e strumenti etnici , si ispirano sia allo storico tour di De André con la PFM, sia all'intensità del suo ultimo album Anime salve. A questo si affianca la presenza sul palco di due attori e narratori, che sveleranno i retroscena e il contesto dietro la nascita delle poesie di Faber, esaltando l'impegno civile e le atmosfere dei brani.