Quartiere Cuneo Centro, dopo il successo della prima serata torna "Sferistelle" con Green Book

Dopo il grande successo del primo appuntamento, Sferistelle è pronta a tornare. L'entusiasmo e la straordinaria partecipazione (più di 200 persone!!) registrati durante la proiezione di McFarland, USA hanno dimostrato quanto sia forte il desiderio di vivere insieme gli spazi della nostra città.

Per questo il Comitato di Quartiere Cuneo Centro, insieme al Comune di Cuneo, alla Società Subalcuneo, gestore dello Sferisterio Francesco Capello, e a Cinedehors, invita non soltanto gli abitanti del quartiere, ma tutti i cittadini di Cuneo al secondo appuntamento della rassegna.

L'appuntamento è per sabato 11 luglio, alle ore 21.30, allo Sferisterio Francesco Capello, con la proiezione di Green Book, vincitore del Premio Oscar 2019 come Miglior Film. L'ingresso, come sempre, sarà completamente gratuito.

Green Book non è stato scelto casualmente. È una storia di amicizia, rispetto e dialogo che racconta come siano spesso gli incontri tra persone diverse ad abbattere i muri dei pregiudizi e a costruire una società migliore. Siamo sicuri che il film parlerà al cuore di tanti nostri concittadini che vedranno echi di quanto accade nella nostra città.

Come Comitato di Quartiere siamo spesso conosciuti per il nostro impegno sui temi della sicurezza, del decoro urbano e del rispetto delle regole. Continueremo a farlo, perché una città ha bisogno anche di questo. Ma siamo convinti che le regole, da sole, non bastino. Immanuel Kant sosteneva che la legge acquista il suo autentico valore quando viene riconosciuta interiormente dalle persone come un dovere verso gli altri. È proprio questo lo spirito che ci guida: creare occasioni di incontro, di cultura e di condivisione affinché le regole non siano percepite come un'imposizione, ma come l'espressione naturale di una comunità che si riconosce nei medesimi valori.

È questa la ragione per cui il Comitato, accanto alle attività di tutela del quartiere, promuove iniziative culturali, momenti di aggregazione e occasioni di incontro. Perché crediamo che una comunità non si costruisca soltanto risolvendo i problemi, ma anche creando opportunità per stare insieme, conoscersi e condividere esperienze positive. Non per altro le due parole che hanno guidato questo direttivo sono state "regole" e "comunità".

La splendida partecipazione della prima serata ci ha confermato che questa strada è quella giusta. Per questo rivolgiamo un caloroso invito a tutta la città: venite a vivere con noi una nuova serata di cinema sotto le stelle, in uno dei luoghi più belli e significativi di Cuneo.

Vi aspettiamo sabato 11 luglio, alle ore 21.30, allo Sferisterio Francesco Capello.

Ingresso libero e gratuito.