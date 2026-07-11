EVENTI / Cuneo celebra la Madonna del Carmine, a Costigliole Saluzzo è la domenica della Fera d'la Tonda

Molte sagre e molti appuntamenti all’aperto caratterizzano il secondo week end di luglio in Granda.

Si festeggia la Madonna del Carmine nel capoluogo e andranno in scena la Fera d’la Tonda a Costigliole, la Sagra del Grano Rosso a Salmour e Balafurmentin a Pamparato. Neviglie celebra i suoi vini, Bastia propone un insolito Carnevale Estivo, mentre a Villafalletto ci sarà spazio per il Rodeo Night Show.

Si terranno eventi motoristici di richiamo a Limone Piemonte, Chiusa Pesio e Margarita.

Numerose inoltre le proposte di escursioni e passeggiate nella natura, come mostre d’arte e fotografiche, concerti di ogni genere (Jazz a Verzuolo, Sommariva Perno e Alba, Madame a Cervere) e altri eventi culturali.

Consigliamo sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .



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CUNEO: INFIORATA

Sabato 11 luglio, in Contrada Mondovì e via Roma a Cuneo, ci sarà l’allestimento dei meravigliosi mosaici di petali di fiori che coloreranno la città per rendere omaggio al passaggio della statua della Madonna del Carmine durante la Processione (dalle ore 20.30 alle ore 23.30). Sarà possibile partecipare alla visita guidata "Cuneo, cuore dell’architettura Liberty di stile lombardo", alle ore 16, con partenza da piazza Foro Boario. Dalle 17 alle 18.30, in via Roma si esibiranno in concerto alcuni studenti del Conservatorio Ghedini di Cuneo. Info: 0171/696206 per prenotazione visita guidata.

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CUNEO: AGORÀ AL RONDÒ DEI TALENTI

Sabato 11 luglio dalle 10.30 alle 18.30 ritorna “Agorà al Rondò dei talenti!” con tante realtà locali e nazionali impegnate nel mondo dell’educazione che si incontrano per raccontare esperienze, strumenti, attività e possibilità. Stand, materiali da scoprire, laboratori per bambini, ragazzi e famiglie, talk educativi per insegnanti, educatori, genitori e adulti interessati. Dalle 15 alle 18.30 giochi e spettacoli in piazza realizzati in collaborazione con Mirabilia. Info: https://rondodeitalenti.it/festival-a-tutto-tondo-2026-eventi/

CUNEO: MOSTRA A PALAZZO SAMONE

Nel week end sarà visitabile presso Palazzo Samone, in via Amedeo Rossi 4, la mostra "La verità è nell'ombra", omaggio a Berto Ravotti 1924-2014. Orari: dalle ore 15 alle ore 18. Ingresso libero. Info: www.grandarte.it/

CUNEO - ROATA ROSSI: MUSIC MARATHON 2026

Sabato 11 luglio, dalle ore 21.30, proseguono gli spettacoli musicali di “Music Marathon 2026” con “Alcatraz Party”, presso il Centro Sociale Don Borsotto Circolo ACLI, Parco Robinson. Ospite Doctor M. Gli show andranno avanti per tutta la notte. Info: https://www.facebook.com/aclicuneo/

CUNEO: IL DIARIO DI SOFIA

Domenica 12 luglio alle ore 17.45, nel cortile dell'Officina Santachiara in via Cacciatori delle Alpi, 4, andrà in scena "Il diario di Sofia", una narrazione sensoriale interattiva per bambini e bambine dagli 8 anni in su. Evento a pagamento. Info: 0171/699971.

CUNEO: IL TEMPO DELLE CHIAVI

Nel week end sarà visitabile presso il Complesso Monumentale di San Francesco la mostra personale di Franco Alessandria “Il tempo delle chiavi”, con 14 sculture esposte realizzate assemblando e saldando fra loro chiavi, ingranaggi meccanici, serrature chiodi e altri oggetti. Ingresso libero. Orario: 15.30 – 18.30.

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ALBA: ALBA JAZZ FESTIVAL

Sabato 11 luglio, nell’ambito di Alba Jazz Festival, alle ore 21 concerto di Patax. Domenica 12 luglio, alle ore 21, concerto di Dave Weckl Fusion Experience. Oltre ai concerti serali, il festival ospita jam session, matinée e approfondimenti sui linguaggi del jazz. Info: https://www.albajazz.com/programma/

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AISONE: ORGANI VESPERA

Sabato 11 luglio, alle ore 21, nella Parrocchia Natività di Maria Santissima, concerto della rassegna Organi Vespera (organo Giacomo Filippo Landesio 1748). Info: 0171/95751.

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ALBARETTO DELLA TORRE: INSECTA

Domenica 12 luglio sarà visitabile su appuntamento, nella chiesa dell′Immacolata Concezione, la mostra fotografica di Owen Zaccagnino "Insecta", che celebra la resilienza del mondo naturale. Info: https://langhe.net/eventi/

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BASTIA: CARNEVALE ESTIVO

Sabato 11 luglio, a partire dalle ore 16 con la sfilata dei gruppi mascherati, prenderà il via la sesta edizione del “Carnevale estivo”, in centro paese e nell'area sportiva. Special guests Umberto Quarelli, Rudeejay, Judici e Molinoir. Street food e cocktail per tutta la notte. Ingresso libero. Info: 0174/60112.

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BENE VAGIENNA: FERIE DI AUGUSTO

Sabato 11 luglio, alle ore 21.15, nell’ambito della 21ª edizione di “Ferie di Augusto”, il festival teatrale che si svolge ogni anno al sito archeologico di frazione Roncaglia, si terrà lo spettacolo “L’imbroglione” (da Plauto), in una rilettura tra stile liberty e atmosfere jazz. Info: www.torinospettacoli.com/

BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BORGO SAN DALMAZZO: GIOCHI SENZA FRONTIERE

Sabato 11 luglio al parco del Tesoriere si terrà la 2a edizione di “Giochi Senza Frontiere”. Info: https://www.facebook.com/whiterabbit.cn/?locale=it_IT

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BRA: POLLENZO IN FESTA

Sabato 11 luglio si svolgerà la festa della frazione Pollenzo di Bra a cura di Pro Loco La Torre con street food, animazione e musica dalle ore 20. Info: 0172/458284.

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BUSCA: CAVE DI ALABASTRO

Domenica 12 luglio, alle 9.30 o alle 15, sarà possibile visitare le cave di alabastro, un fenomeno geologico composto da 5 canyon sulla collina di Busca. I partecipanti saranno accompagnati da una guida escursionistica. Ritrovo davanti a Casa Francotto. Prenotazione obbligatoria. Info: https://www.turismobusca.it/

BUSCA: CARTE DA DECIFRARE

Domenica 12 luglio, alle 18, presso la Collezione La Gaia, la scrittrice Donatella Di Pietrantonio proporrà “Le età fragili” un reading di grande intensità emotiva tratto dalla sua opera L’età fragile (Einaudi), vincitrice del Premio Strega 2024, accompagnata dalle musiche del compositore, musicista e sound designer Teho Teardo. L’esperienza include una breve visita guidata alla collezione d’arte contemporanea. Il pubblico verrà suddiviso in due gruppi che partiranno con navetta da piazza F.lli Mariano a Busca, alle 16.45 e alle 17.30. Info: https://fondazioneartea.org/

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CARAGLIO - PRADLEVES - CASTELMAGNO: CURNIS AUTA TRAIL

Sabato 11 luglio torna il “Curnis Auta Trail”, una cavalcata di 80 km sulle creste della Valle Grana fino a 2600 m s.l.m. Tre possibili percorsi (con partenze da Pradleves, Caraglio o Castelmagno), a seguire pasta party e DJ set. Info: www.curnisautatrail.com/

CARAGLIO: FESTA MADONNA DEL CASTELLO

Sabato 11 e domenica 12 luglio festa della Madonna del Castello, con celebrazioni religiose e il Palio dei Rioni, che avrà il suo clou nelle competizioni di domenica. Concluderà la giornata alle 21 la musica di Lou Javanel. Info: https://www.comune.caraglio.cn.it/Dettaglionews?IDNews=401899

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CASTELMAGNO: ESCURSIONE

Domenica 12 luglio, ritrovo alle ore 9 presso il Centro Polifunzionale Abrì di Pradleves per un’escursione su un antico sentiero panoramico che collega le borgate di Colletto e Narbona di Castelmagno. A fine escursione possibilità di visita guidata al museo “Una casa per Narbona” di Campomolino. Alle 14.30 sarà possibile visitare il Santuario di San Magno prenotando al 329 42 86 890. Info: www.emotionalp.com/

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CASTIGLIONE FALLETTO: DONNE SPETTINATE DI PURPLERYTA

Sabato 11 e domenica 12 luglio, in orario 10 – 13/ 15.00 – 18 presso la Cappella di Sant’Anna, via Cavour 28, nei pressi del Municipio, sarà visitabile la mostra di PurpleRyta “Donne spettinate”, selezione di opere wine on paper, espressione distintiva di una ricerca artistica che unisce pittura e cultura enologica. Info: https://www.purpleryta.it/

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CELLE DI MACRA: PLASTIC FREE

Domenica 12 luglio partenza alle 9.30 da Borgata Chiesa per una passeggiata ecologica tra le borgate di Celle. Anello di circa 5 km con dislivello di 150 m. Iscrizione gratuita. Info: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/15468/12-lug-celle-di-macra

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CENTALLO: TORNEO DEI CANTONI

Domenica 12 luglio, alle 18.30, sfilata nel paese con partenza da piazza Vittorio Amedeo, apertura del Torneo dei Cantoni, che impegnerà fino al 19 luglio 8 squadre su 8 diverse specialità sportive. Info: https://cantoni.movicentallo.it

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CERVERE: MADAME

Domenica 12 luglio, sul palco dell’Anfiteatro dell'Anima si esibirà l’artista Madame, nell’ambito dell’Anima Festival. Tra le voci più amate della scena musicale italiana, Madame torna ufficialmente dal vivo dopo un lungo periodo di pausa, pronta a emozionare il pubblico con uno spettacolo intenso e coinvolgente. Info: https://www.animafestival.net/

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CHIUSA DI PESIO: FESTA DELLA BIRRA

Sabato 11 luglio, nell'Area verde di via Mondovì, si terrà la festa della Birra con “Tutti a 90 party” dj set by VR Audio. Info: 0171/734990.

CHIUSA DI PESIO: VESPE SOTTO IL MIRABELLO

Sabato 11 e domenica 12 luglio torna a Chiusa di Pesio il raduno "Vespe sotto il Mirabello", il 4° incontro annuale degli Amici della Vespa. Info: 333 78 30 635.

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COSTIGLIOLE SALUZZO: FERA D’LA TONDA

Domenica 12 luglio avrà luogo la 5a edizione della “Fera d’la Tonda”. Dalle 9 del mattino fiera mercato dell’albicocca tonda. Torna il concorso “Fantasia di Tonda”, che premia il dolce più creativo a base di Albicocca Tonda di Costigliole. Alle 12 premiazione Tonda d’Oro. Nel pomeriggio Circobus “Fuma che anduma”, spettacolo sbandieratori e musici di Borgo San Martino Saluzzo e Le Nuvole, visite guidate alle principali opere artistiche del paese, spettacoli equestri, giochi per bambini, musica, danza, giocoleria. Info: 340 779 08 86 - www.comune.costigliolesaluzzo.cn.it/

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DEMONTE - BERGEMOLO: LA GRANDE VALANGA DI BERGEMOLETTO

Domenica 12 luglio, alle ore 17.30, presso il Rifugio Olmo Bianco a Bergemolo, vi attende l'emblematico e straordinario racconto di una vicenda storica che ha segnato profondamente il territorio: la grande valanga di Bergemoletto. L'evento è parte della rassegna culturale "Bergemolo in Terre d'Avventura". Evento libero e gratuito. Info: 340 55 17 957.

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ELVA: ESTATE ELVESE

Domenica 12 luglio dalle ore 10, in occasione della Sagra del Rododendro, mercatini dell’artigianato, seguiti dal pranzo in piazza, laboratori erboristici e dal concerto delle Madamè alle ore 15. Tiro alla fune e corsa coi sacchi, organizzati da proloco “La Deseno” completeranno gli eventi. Servizio navetta Stroppo – Elva. Info: www.vallemaira.org/eventi/calendario-eventi-estivi-elva/

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ENTRACQUE: RIDE THE MARITTIME SKILL PARK

Domenica 12 luglio, alle ore 9, sarà inaugurato presso l’area degli impianti sportivi del Mulino il nuovo Skill Park, con la possibilità di provare l’impianto e di partecipare alle attività proposte. Info. www.turismoentracque.it/eventi-lista/

ENTRACQUE: UNO SGUARDO SU ENTRACQUE

Domenica 12 luglio, dalle 17 alle 19, al Centro Visita Enel Luigi Einaudi, viaggio affascinante alla scoperta di Entracque, piccolo borgo alpino ricco di storia, tradizioni e testimonianze del passato, con salita sul coronamento della Diga della Piastra, da cui si gode di una vista spettacolare sull’ambiente circostante. Info: www.montagnedelmare.it/eventi-ed-attivita

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FRABOSA SOPRANA: FAVOLE AL TELEFONO

Sabato 11 luglio, alle ore 21, presso la sala polivalente in via Cantone 15, con replica domenica 12 luglio alle ore 11, omaggio a Gianni Rodari, con l'attrice Maria Grazia Solano e l'Orchestra Barriera Beat diretti da Giacomo Pomati. L’evento rientra nella 12a edizione del festival “Contaminazioni”. Info: www.estemporanea.eu/

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GOVONE: MAGLIANO ALFIERI CLASSIC FESTIVAL

Sabato 11 luglio, alle ore 21 presso il castello Reale di Govone, si terrà concerto “Il respiro della terra con i maestri del MACF”. Info: www.maglianoalfieri-classicfestival.com/

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FOSSANO: GALÀ LIRICO

Sabato 11 luglio, alle ore 21, presso l'Auditorium Calvino Paglieri, si terrà il "Galà Lirico", concerto dei cantanti che hanno preso parte all'edizione 2025 del contest e della produzione de "La Bohème". Info: https://fondazionefossanomusica.it/

FOSSANO: CANTO AL CASTELLO CON NORMA FANTINI

Domenica 12 luglio, nel cortile del Castello degli Acaja, si terrà un Open Day gratuito dedicato al canto lirico, con la celebre soprano Norma Fantini. L'iniziativa è aperta a tutti, anche a chi non ha mai studiato canto, con partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria tramite il sito. La giornata si articolerà in due sessioni: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Info: https://fondazionefossanomusica.it/

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LIMONE PIEMONTE: RADUNO TRANSALP

Sabato 11 e domenica 12 luglio transiterà sulle strade della Valle Vermenagna il Raduno Internazionale Transalp. I partecipanti si cimenteranno sui più bei percorsi panoramici delle Alpi Marittime, tra Italia e Francia fino a raggiungere il mitico Col de la Bonette. Inoltre, sempre sabato 11 luglio, si inaugurerà al Grand Palais Excelsior la mostra fotografica "Limoun d'in Bòt", allestita presso la Sala Expo. Info: www.limoneturismo.it/

LIMONE PIEMONTE: ESCURSIONE CON GUIDA

Domenica 12 luglio ritrovo in frazione Sant’Anna per escursione "Giro tra le borgate da Limone a Limonetto". Lunghezza circa 8 km, rientro ore 15. difficoltà E. Info: 349 47 19 727

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MAGLIANO ALFIERI: MAGLIANO ALFIERI CLASSIC FESTIVAL

Domenica 12 luglio, dalle 10. 30 presso il Castello di Magliano Alfieri, chiusura festival MACF con il concerto “Impatti Evocativi”. Info: www.maglianoalfieri-classicfestival.com/

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MANGO: CULTURA IN MUSICA

Sabato 11 luglio, ore 15.30, presso l'Enoteca Regionale Colline del Moscato d'Asti al secondo piano del castello presentazione libro "Vite di Langa e Roero" a cura di Paolo Tibaldi. Alle ore 21 concerto Benefico del gruppo musicale MISTRAL a favore dell'associazione AIL, con Fabio Gallina, Bruno Penna, Gianni Signetti e Stefano Cornaglia. Info: www.comune.mango.cn.it/Eventi

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MARGARITA: TRACTOR PULLING

Sabato 11 luglio, dalle ore 16, presso la Pulling Arena di via Margarita, si disputerà la 5a tappa del campionato italiano di Tractor Pulling. Info: 392 28 35 789 - www.facebook.com/watch/?v=1755416355455568

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MONDOVÌ: ALLA AREAS - LUCIANO LIGABUE

Nel week end il Museo della Stampa di Mondovì ospita la mostra fotografica “Alla areas - Luciano Ligabue”, esposizione di 70 stampe, foto di scatti o sequenze realizzate dal fotografo Jarno Iotti che mostrano il musicista e cantante rock quasi sempre inconsapevole dell’obiettivo che lo inquadra. Info: 334 70 59 307

MONDOVÌ: NON DECIDI SOLO TU

Sabato 11 e domenica 12 luglio, dalle ore 10 alle ore 19 sarà visitabile la mostra multisensoriale "Non decidi solo tu" dell'artista Davide Gonella presso il Museo della Casa. Info: www.museodellacasa.it

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MONFORTE D’ALBA: ASPETTANDO RADIS

Sabato 11 luglio, alle ore 16 e alle ore 17, da piazza Umberto I, sarà possibile effettuare visite guidate condotte dalla curatrice Francesca Comisso, all’opera “Gratitudine”, dell'artista Alex Cecchetti. Si potrà partecipare anche al laboratorio che si svolgerà dalle ore 16 presso la Biblioteca Civica e proseguire il percorso culturale visitando la mostra fotografica "Wall of Sound 20.0" del fotografo Guido Harari, e il Museo Paolo Domenico Martina. Info: https://radis-crt.it/

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MONTEROSSO GRANA - SAN PIETRO: QUI SOTTO

Sabato 11 luglio, alle ore 17.30, presso San Pietro di Monterosso Grana, la compagnia "I Senzatesta" guidati da Elena Bosco, si esibirà in uno spettacolo che intreccia memoria, comunità e montagne. Ingresso libero. Info: www.terradelcastelmagno.it/

MONTEROSSO GRANA - SANTA LUCIA: ROUMIAGE

Domenica 12 luglio, dalle ore 15, in frazione Santa Lucia si terrà il Roumiage a la Vierge Adoulourado e l’inaugurazione della mostra “Buscaie- L’arte di Beppe Viada”

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MONTICELLO D’ALBA: I RACCONTI DELL’ACQUA

Nel week end, presso il Parco storico del Castello di Monticello, saranno visitabili le iconiche installazioni del collettivo internazionale Cracking ArtExternal link, mostra diffusa, curata da Carla Testore. Un invito a scoprire il dialogo tra l'architettura medievale del maniero e l'arte contemporanea, celebrando l'unione tra sostenibilità, natura e rigenerazione. Info: https://www.roerodimonticello.it/

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NEVIGLIE: GOODWINE 2026

Sabato 11 luglio, in occasione della 22a edizione di GoodWine, alle ore 17 convegno presso la chiesa di San Michele, seguito da aperitivo panoramico presso l’opera d’arte moderna “The Traveler” e cena sotto i castagni secolari. Domenica 12 luglio dalle 9.30 mercatino artigianale e dei prodotti della terra, estemporanea di pittura e nel pomeriggio consegna premio “Caviot d’Argento 2026”. Dopo la merenda sinoira, alle ore 21, spettacolo teatrale “Mi abbatto e sono felice” con Daniele Ronco. Info: 335 61 57 392. Qui il programma completo.

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NUCETTO: A TUTTA PIZZA

Sabato 11 luglio è in programma nel parco dei Gurei, una festa di paese, con una cena principalmente a base di pizza al trancio, durante la quale ci si potrà divertire grazie intrattenimenti musicali, come dj e band presenti per tutto il corso della serata. Info: 0174/74112.

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ORMEA: MERCATINI DEL CUORE

Domenica 12 luglio dalle 9 alle 19, tornano nelle vie del centro storico i “mercatini del Cuore”. Info: 338 65 71 053.

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PAESANA: CAMMINI DI BENESSERE

Sabato 11 luglio, alle ore 15, in piazza Piave, secondo appuntamento di “Cammini di Benessere – Arte, Natura e Salute nella Valle Po”, il nuovo progetto promosso da Vesulus APS – Guide Escursionistiche. Passeggiata escursionistica facile ad anello lungo il Po (6 km | +100m) lungo un itinerario della rete “Segni e passi”. Info: 340 96 60 548.

PAESANA: FESTA DI SAN GIUSEPPE

Sabato 11 e domenica 12 luglio proseguono gli eventi della grande Festa Patronale di San Giuseppe, con musica, spettacoli e animazione per grandi e piccini, nella splendida cornice di piazza Piave. Info: 353 32 12 556.

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PAMPARATO: BALAFURMENTIN

Sabato 11 luglio avrà luogo la 22a edizione della tradizionale festa del "Balafurmentin". Alle ore 19.30 cena con polenta, formaggi, paste di meliga di Pamparato e gelato con paste di meliga. Dalle 21 musica e balli con i "Sonadors". Info: 334 79 47 945.

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PIETRAPORZIO - PONTEBERNARDO: PASSEGGIATA TOPOMASTICA

Sabato 11 luglio, alle ore 16, in borgata Pontebernardo, si terrà una passeggiata toponomastica dedicata alla scoperta dei nomi storici del territorio. Info: 349 53 43 356.

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PONTECHIANALE: PASSEGGIATA LUNGOLAGO

Sabato 11 luglio, alle ore 15, ritrovo presso il ristorante Miralago in frazione Castello, per una passeggiata adatta a famiglie con bambini e bambine di età 3-10 anni lungo il lago di Pontechianale. A seguire merenda per i piccoli partecipanti. Info: 0175/978321.

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PRUNETTO: DEGUSTANDO TRA I BORGHI

Sabato 11 luglio, presso il parco del castello di Prunetto, si svolgerà l'evento Degustando tra i borghi. www.comune.prunetto.cn.it/

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RACCONIGI: EFFIMERA

Sabato 11 e domenica 12 luglio continuano gli eventi legati alla rassegna “Effimera” nel Complesso della Margaria nel Parco del Castello di Racconigi. Info: 0172/84595 - www.museiitaliani.it

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RITTANA: RADIO CLANDESTINA

Sabato 11 luglio, alle ore 20.45, presso la Borgata Paraloup, Ascanio Celestini porta in scena Radio Clandestina. Roma, le Fosse Ardeatine, la Memoria, uno spettacolo che racconta attraverso le testimonianze orali la storia dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Info: https://nutorevelli.org/

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ROBURENT - CARDINI: ESTATE IN MALGA

Domenica 12 luglio alle ore 14.30 per Estate in Malga evento “Facciamo il formaggio insieme a Pietro”. Info: 345 85 61 364 – 0174/227560.

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ROCCAVIONE: SPORT AND SOUND

Sabato 11 luglio, dalle ore 9.30, avrà inizio “Sport and Sound”, una 12 ore di tornei che vedranno protagonisti calcio, pallavolo e pétanque (bocce), con l’obiettivo di promuovere socialità, benessere e l’importanza dello sport come spazio educativo e aggregativo per giovani e comunità. Info: 345 29 04 123.

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ROCCAFORTE MONDOVÌ - BARACCO: MASKE IN UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

Sabato 11 luglio, dalle 16.30, la frazione Baracco di Roccaforte Mondovì ospita l'evento "Maske in una notte di mezza estate". Giochi, mistero, divertimento, una cena con le specialità del territorio e uno spettacolo di fuoco. Ma anche gufi, civette, Sarvan, le Fairies di Shakespeare tradotte in Kyé -l'antico dialetto piemontese della zona - e passeggiate al chiaro di luna. Servizio navetta gratuito dalle 18. Info: www.maskeinunanotte.it

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SALUZZO: CONCERTO IKIGAI

Sabato 11 e domenica 12 luglio, alle ore 21, E-Nøva in concerto al Monastero della Stella, con la IKIGAI live experience. Tre percorsi artistici differenti si intrecciano in un concept album che unisce pianismo, produzione elettronica, songwriting e ricerca sonora. Info: www.monasterodellastella.it/

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SALMOUR: FIERA DEL GRANO ROSSO

Sabato 11 e domenica 12 luglio si terrà la 5a quinta edizione della “Fiera del Grano Rosso” di Salmour. Una grande festa agricola con due giorni ricchi di eventi il cui filo conduttore è il Grano Rosso, un’antica varietà di grano tenero che fu protagonista nella nostra penisola fino agli anni Trenta. Stand gastronomici e di artigianato dei prodotti tipici locali, degustazioni prodotti, tavola rotonda con illustri ospiti e laboratori dedicati. Info: www.granorossodisalmour.it/

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SAMPEYRE - RORE: LIBERTAD

Sabato 11 e domenica 12 luglio, sarà aperta all’Escolo di Rore la mostra di tavole originali, stampe e fumetti dell’artista Lorena Canottiere, vincitrice del premio Andersen 2021. Orario 15-20.

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SAVIGLIANO: MIRABILIA

Sabato 12 luglio, dalle 16 alle 18.30, il Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano, ospiterà uno speciale percorso immersivo firmato Artemakia: un viaggio tra illusionismo, memoria e immaginazione, capace di attraversare i secoli e raccontare l'evoluzione dell'arte magica. Info: https://www.festivalmirabilia.it/programma-2026/on-the-road-2026-savigliano/

SAVIGLIANO: SUONA ANCORA

Domenica 12 luglio, alle ore 19, presso il Parco Graneris, nell'ambito di Never Ending Summer, l'associazione Diagonal organizza "Suona ancora". I Fratelli Di Soledad si esibiranno in concerto 30 anni dopo. Ingresso libero. Info: www.entemanifestazioni.com/

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SALICETO: CONCERTI DEL SABATO

Sabato 11 luglio, alle ore 21, ad aprire la rassegna "Concerti del Sabato" del Castello dei Marchesi Del Carretto, si terrà "Merica-il diario di bordo", uno spettacolo scritto e interpretato da Paolo Tibaldi, che riflette sulla storia della migrazione piemontese verso le Americhe e con l'accompagnamento musicale del cantautore Gianpiero Gregorio. Ingresso libero. Info: 342 35 70 641.

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SOMMARIVA PERNO: SOMMARIVA SI TINGE DI JAZZ

Sabato 11 luglio, alle ore 21, in piazza Montfrin, concerto della Easy Big Band di Trofarello, orchestra diretta dal maestro Gabriele Manassi, composta da 18 musicisti e dalla vocalist Roberta Bacciolo. Info: www.centroculturalesanbernardino.it

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VALDIERI: FESTIVAL DELLA STORIA

Sabato 11 luglio alle ore 21, presso la sede sociale della Società del Mutuo Soccorso in via A. Grandis 2, si presenta l'edizione 2026 del "Festival della Storia", un appuntamento culturale che quest'anno invita il pubblico a scardinare le vecchie certezze sul passato. L'incontro è intitolato “Viaggio ai confini del mondo – Gli antichi dove non ce li aspetteremmo”. Info: 333 34 65 967.

VALDIERI - DESERTETTO: MUNTA E CALA

Domenica 12 luglio, a partire dalle ore 9.30 i più piccoli potranno divertirsi grazie ai giochi per bambini e ai giri a cavallo. Alle 10.30 prenderà il via "Munta & Cala", la tradizionale camminata gastronomica tra i sentieri della frazione, ideale per prepararsi al pranzo previsto per le 12.30. Dalle 15 concerto dal vivo della "ABCD Band Show". Info: 351 87 27 430 per prenotazione pranzi.

VALDIERI: VIVERE L’ETÀ DEL BRONZO

Domenica 12 luglio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, l'Associazione Culturale Flamulasca è ospite della Cooperativa Montagne del Mare al Parco archeologico di Valdieri per un giorno nell'Età del Bronzo e del Ferro. Il pubblico partecipante sarà coinvolto in attività laboratoriali di vita quotidiana tipica di quel tempo. Prenotazione obbligatoria. Info: www.montagnedelmare.it/

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VERZUOLO: JAZZ VISIONS NEL PARCO

Sabato 11 luglio il parco del Castello ospiterà due concerti dal vivo, per la rassegna Jazz Visions diretta da Luigi Martinale: alle ore 18.30 sonorità soul e funk di Areetah Project e alle 21.30 hard bop dell'Alberto Gurrisi 4et. Cena Jazz Visions all'aperto e opportunità di partecipare a un'esclusiva visita guidata in notturna tra le storiche sale del Castello trecentesco. Domenica 12 luglio si proseguirà con l'evento "Una Domenica al Castello - Due passi nel Castello". Il maniero, i suoi suggestivi sotterranei e il parco secolare saranno accessibili al pubblico per l'intera giornata, con cinque turni di visite guidate, alle ore 09.45, 11.15, 14, 15.30 e 17. Info: 351 42 04 004 o pro.villa@virgilio.it

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VILLAFALLETTO: RODEO NIGHT SHOW

Sabato 11 e domenica 12 luglio, l'arena del Girardi Stable ASD di Villafalletto in via Monera 40, si trasformerà nel palcoscenico del "Rodeo Night Show", uno spettacolo mozzafiato capace di coinvolgere e travolgere il pubblico ben oltre le competizioni in programma. ll momento clou della manifestazione sarà la tappa del Campionato Europeo e Italiano di Bull Riding. Barrel Racing, Pole Bending, The Box & The Barrie, Il lancio e il "Breakaway", le altre specialità. Orari degli Show: sabato 11: ore 21(Rodeo Night Show sotto i riflettori). Domenica 12 luglio: ore 18 (Rodeo Night Show pomeridiano). Info: https://www.clappit.com/biglietti/let-s-rodeo-11-luglio-2026-centro-equestre-girardi-stable-villafalletto-40296.html

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VILLAR SAN COSTANZO: VISITE ALL’ABBAZIA

Domenica 12 luglio, dalle ore 14.30 alle 17.30, apertura con visite guidate dell'Abbazia con Cripta e Cappella di San Giorgio della chiesa di San Costanzo al Monte. I visitatori saranno accompagnati dai Volontari per l'Arte. Non è necessario prenotare.