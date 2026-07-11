Concerto gospel e Infiorata: a Cuneo si celebra Madonna del Carmine [FOTO e VIDEO]

Sono ormai entrati nel vivo, a Cuneo, i festeggiamenti per la Solenne Processione della Madonna del Carmine.

Un programma ricco, con momenti religiosi, visite guidate, musica, arte floreale, iniziative per famiglie e itinerari nei luoghi di culto della provincia. Una grande occasione di cultura e promozione del territorio, capace di rinsaldare il legame tra fede, tradizione e cultura.

Tra gli appuntamenti più attesi il concerto del Sunshine Gospel Choir, svoltosi ieri sera, venerdì 10 luglio, in piazza Galimberti. Fondato e diretto da Alex Negro, il coro torinese è da oltre 28 anni una delle realtà più rappresentative della musica gospel in Italia.

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Oggi, sabato 11 luglio, è il giorno dell’Infiorata: fin dal mattino Contrada Mondovì e via Roma si stanno colorando con mosaici di petali dedicati quest’anno alla figura di San Francesco d’Assisi. Coinvolti volontari, associazioni e cittadini nell’allestimento di un grande tappeto floreale pensato per accogliere il passaggio della statua della Madonna durante la Solenne Processione.

La sera, dopo il ritrovo alle 20.30 e la Liturgia della Parola, la Processione prenderà il via dalla chiesa della Confraternita di San Giacomo e San Sebastiano, attraversando Contrada Mondovì e via Roma illuminate dalle luminarie a forma di giglio, fino a piazza Galimberti. Sarà il momento centrale della festa, con la presenza di numerose Confraternite e con il centro cittadino trasformato in un percorso di fede, memoria e identità condivisa.