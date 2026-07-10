Alla scoperta di Desertetto: passeggiata gastronomica tra le borgate

Domenica 12 luglio 2026 la suggestiva frazione di Desertetto, nel comune di Valdieri, diventa teatro di una giornata all’aria aperta all’insegna della convivialità, della buona cucina e della riscoperta del territorio.

È in programma un evento unico: “Munta e Cala”, una camminata gastronomica non competitiva che invita tutti a percorrere 6,3 km tra sentieri e borgate, gustando lungo il percorso i prodotti tipici della tradizione locale.

Il tracciato, con un dislivello di 300 metri e adatto a tutti, si snoda tra strade asfaltate, sterrate e sentieri ben puliti, offrendo scorci mozzafiato su un paesaggio ancora incontaminato. Antiche case in pietra, memorie di un passato rurale e punti panoramici si alternano lungo il cammino, regalando ai partecipanti la possibilità di immergersi nella storia e nella bellezza di Desertetto e delle sue borgate.

La partenza è prevista dalla zona verde ex sciovie del creus con partenze scaglionate a partire dalle ore 10:30. Fin dai primi passi, la camminata promette un’esperienza multisensoriale: quattro tappe golose accompagneranno gli escursionisti lungo il percorso con un menù completo che valorizza i sapori del territorio per un viaggio gastronomico che appagherà anche i palati più esigenti.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un ricco pacco gara, mentre l’organizzazione consiglia abbigliamento sportivo adeguato per affrontare al meglio il percorso e godere della giornata in totale sicurezza.

I festeggiamenti proseguiranno presso l’area verde delle ex sciovie, dove ad attendere i partecipanti ci sarà concerto dal vivo ABCD BAND SHOW dalle ore 15 per vivere momenti di allegria e riscoprire le tradizioni che da sempre animano la valle Gesso.

“Munta e Cala” rappresenta l’occasione perfetta per trascorrere una domenica in compagnia, tra natura, cultura e sapori autentici. Un evento che racchiude tutto lo spirito di accoglienza e gentilezza che da sempre contraddistingue Desertetto e i suoi abitanti, pronti ad aprire le porte della loro comunità a chiunque voglia condividere questa giornata speciale

Per info e prenotazioni: 347.7458295 e 339.6807414