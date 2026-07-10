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Eventi | 10 luglio 2026, 18:42

Una domenica al museo: aperti i musei di Robilante

Appuntamento il 12 luglio

Una domenica al museo: aperti i musei di Robilante

Domenica 12 luglio (con orario 10-12) il Museo della Fisarmonica ed il Mu.S.Com-Museo del suono e della comunicazione vi invitano a varcare la loro soglia per scoprire le tante curiosità che racchiudono.

Sarà l’occasione per conoscere in maniera semplice e concreta le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S.Com) oppure come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo Fisarmonica).

Per informazioni

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394; www.museofisarmonica.com

Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com; 3489554673

Per ulteriori informazioni: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).

c.s.

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