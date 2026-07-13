Bra, riapre per alcuni mesi lo sportello di facilitazione digitale

Prosegue per alcuni mesi ancora l’attività dello Sportello di facilitazione digitale di Bra. La struttura, aperta nel novembre 2023 nell’ambito del progetto finanziato dal Pnrr, potrà restare attiva grazie a nuove risorse messe a disposizione tramite il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Il servizio era nato insieme ad altri sportelli itineranti nei comuni di Cherasco, Ceresole d’Alba, Sommariva Bosco, Sommariva Perno e Sanfrè, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a rafforzare le competenze informatiche e a ridurre il divario digitale, soprattutto per le fasce di popolazione più esposte.

Con la conclusione dei finanziamenti europei del Pnrr, lo scorso giugno il progetto aveva raggiunto il termine naturale. Tuttavia, visto il risultato ottenuto sul territorio, la Regione ha accolto la richiesta dei Comuni coinvolti e ha destinato nuove risorse sufficienti a garantire la riapertura temporanea del solo sportello di Bra, mentre restano chiusi definitivamente quelli attivati nei paesi del Roero.

A Bra lo sportello sarà operativo dal 13 luglio al 27 settembre 2026, con una pausa per tutto il mese di agosto. Gli orari di apertura saranno il lunedì dalle 14.30 alle 17.30 presso la Casa delle Associazioni in piazzetta Valfrè di Bonzo 2 e il venerdì dalle 9 alle 12 presso la Casa della comunità nell’ex ospedale Santo Spirito.

L’accesso è libero e gratuito, preferibilmente su appuntamento da prenotare sul sito retefacilitazionedigitale.it. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0171-1680375.