La Fidas Gallo Grinzane guarda alla nuova sede nella scuola agraria: una tombolata per sostenere il progetto

Una serata di convivialità che contribuirà a costruire il futuro della Fidas Gallo Grinzane. Venerdì 17 luglio, dalle 20.30, il padiglione della Pro Loco di Grinzane Cavour ospiterà la "Tombola sotto le stelle", appuntamento inserito nel programma dei festeggiamenti della Madonna del Carmine.

L'intero ricavato dell'iniziativa sarà destinato ai lavori di allestimento della nuova sede dell'associazione, che sorgerà in alcuni locali dell'edificio della scuola agraria, concessi in comodato d'uso gratuito dalla Provincia di Cuneo.

Il trasferimento si è reso necessario perché gli spazi utilizzati fino a oggi saranno interessati dagli interventi di riqualificazione della palestra comunale. Prima di poter ospitare il gruppo e il punto prelievi, i nuovi locali dovranno essere adeguati alle normative sanitarie e completare il previsto iter autorizzativo, con i sopralluoghi del Centro trasfusionale di Torino e le verifiche di Asl e Arpa.

Nelle scorse settimane la Fidas aveva espresso il proprio ringraziamento al presidente della Provincia Luca Robaldo, al vicepresidente Massimo Antoniotti e agli uffici provinciali per la disponibilità dimostrata nel rendere possibile il trasferimento, che consentirà di mantenere sul territorio un servizio importante per i donatori. Un grazie sincero che era andato anche al sindaco di Grinzane Cavour, Gianfranco Garau e all'amministrazione comunale per "la fattiva collaborazione".

La tombolata rappresenta così uno dei primi appuntamenti dedicati alla raccolta delle risorse necessarie per trasformare i nuovi spazi in una sede pienamente operativa, capace di accogliere in modo stabile sia le attività associative sia le giornate di donazione.

"Per noi questa nuova sede rappresenta un investimento sul futuro. Con la tombolata vogliamo coinvolgere tutta la comunità in un progetto che ci permetterà di continuare a operare a Gallo Grinzane con spazi adeguati e funzionali. Siamo vicini ai sessant'anni di attività e ci tenevamo a garantire continuità a un servizio che rappresenta un punto di riferimento non solo per il nostro gruppo, ma anche per i donatori del territorio", conclude il capogruppo Franco Sampò.