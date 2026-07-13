Oltre le barriere, a Melle l’inclusione è di casa: in 123 persone per la seconda tappa di Officina Monviso tra musica, natura e sorrisi

Non sono stati solo i numeri a rendere speciale la giornata di mercoledì 8 luglio a Melle, ma l'energia e il desiderio di stare insieme che hanno accompagnato ogni passo. La seconda uscita di Officina Monviso 2026 ha trasformato i sentieri della valle Varaita in un grande abbraccio collettivo, accogliendo 123 partecipanti provenienti da 10 servizi territoriali che hanno scelto di condividere un’esperienza di vera inclusione.

La giornata è iniziata con il profumo del caffè e il calore dell’accoglienza in piazza Marconi. Qui Officina Antagonisti ha aperto le sue porte preparando la colazione per tutto il gruppo, creando quel clima di amicizia ideale per affrontare la camminata. A rendere l'atmosfera ancora più magica è stata la collaborazione con il festival Occit’amo che, grazie alle sue musiciste, ha scandito il ritmo della partenza e ha accompagnato i passi dei e delle partecipanti lungo entrambi i percorsi previsti. La forza del progetto risiede nella sua capacità di adattarsi a tutti e di offrire contenuti di valore. Oltre alla musica, i e le partecipanti hanno potuto approfondire la conoscenza del territorio grazie all’accompagnamento di una guida naturalistica.





Mentre un gruppo si metteva alla prova con la salita verso il santuario della Madonna della Betulla, godendosi panorami che spaziano fino al Pelvo d’Elva, l’altro gruppo ha percorso la ciclabile verso l’Azienda Valverbe. L’azienda ha messo a disposizione i propri spazi per guidare i partecipanti alla scoperta del proprio giardino e dello stabilimento produttivo, svelando i segreti delle erbe officinali e la sua storia.



La giornata è stata organizzata dal Centro Diurno Le Nuvole di Saluzzo nell’ambito del più ampio progetto Officina Monviso che dal 2026 vede Weco impresa sociale capofila, ed è solo una delle tappe di un viaggio più grande. Infatti le uscite di Officina Monviso continueranno per tutto il mese di luglio, portando ancora inclusione e bellezza tra le montagne.



Questa giornata di socialità e partecipazione è stata resa possibile grazie alla sinergia con il Comune di Melle e, in modo fondamentale, grazie al sostegno della Fondazione CRC, il cui contributo economico ha permesso di far sviluppare questo progetto di inclusione, iniziato oltre 10 anni fa, in una realtà virtuosa per tutto il territorio.



Per maggiori informazioni sul progetto è possibile scrivere a officinamonviso@we.co.it