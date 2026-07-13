Cervere, Madame conquista i cuori della platea giovanile nel secondo appuntamento di “Anima Festival 2026” [FOTO E VIDEO]

Anche ieri sera, domenica 12 luglio, il secondo appuntamento l'undicesima edizione dell’Anima Festival di Cervere (ideato dai musicisti Ivan e Nastascia Chiarlo), ha regalato grandi emozioni al pubblico.

Sul palco è salita l’artista vicentina Madame, che è tornata sulle scene, dopo un'assenza di tre anni, con il tour “Disincanto”.

Uno spettacolo coinvolgente dai ritmi moderni, nel quale l’artista è da sempre punto di riferimento per molti giovani, in particolare delle nuove generazioni “salvando idealmente molte vite -, come gli stessi hanno affermato – e rispecchiandosi in lei per raggiungere una giusta strada, mostrando la vera essenza, senza timore del giudizio altrui”.

Oltre all’ampio repertorio proposto, la cantante ha condotto anche per un momento uno spazio interattivo nel quale i suoi fans hanno rivelato alcuni segreti “piccanti”, senza tabù.

Ennesima riuscita di una kermesse che continua con il concerto di Serena Brancale, in programma giovedì 16 luglio, all’Anfiteatro dell’Anima di Cervere, dalle 21.30.

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