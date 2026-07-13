La sua ultima operazione è stata "Per Mano": va in pensione il maggiore dei carabinieri Claudio Gramaglia

Il Comando provinciale dell'Arma ha inviato una nota per annunciare il congedo del maggiore Claudio Gramaglia, comandante della Sezione operatica della Compagnia del capoluogo.

Arruolatosi nel 1986 quale Allievo Carabiniere ausiliario presso la Scuola CC di Fossano, al termine del periodo formativo ha prestato servizio alla Stazione CC di Grugliasco (TO) e poi, da Carabiniere effettivo, presso la Stazione CC di Pietra Ligure (SV).

Vincitore di concorso, frequenta il 41° corso presso la Scuola Sottufficiali nel biennio 1988 – 1990, al termine del quale è trasferito presso la Stazione CC di Milano Centrale.

Nel 1992 è trasferito al Nucleo Operativo della Compagnia CC di Milano Duomo ove vi permane sino al 2001, anno in cui è trasferito alla prestigiosa Prima Sezione del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Torino, dove è impegnato in delicate indagini tra le quali la “Niger”, con la quale, per la prima volta a livello nazionale, viene portata alla luce l'esistenza della “Mafia Nigeriana”.

In quegli anni partecipa alle delicate investigazioni sugli omicidi avvenuti nella provincia di Torino, ricevendo plurimi encomi.

Vincitore di concorso per Ufficiale, dopo il periodo di formazione, nel gennaio 2022 è destinato alla Sezione Operativa della Compagnia CC di Cuneo quale Comandante, dove nel tempo ha assunto anche il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile e da ottobre 2025 a maggio 2026 anche quello della Compagnia.

Nel suo periodo di comando, tra le altre operazioni di rilievo, le recenti “Inside the city” e “Per Mano”.

All’Ufficiale le congratulazioni dell’Arma di Cuneo per la lunga e brillante carriera al servizio delle Istituzioni e della cittadinanza ed i migliori auguri per il futuro.