Valdieri, aperto il bando per i premi allo studio

Il Comune di Valdieri ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei Premi incentivanti allo studio relativi all’anno scolastico e accademico 2025/2026. L’iniziativa è rivolta agli studenti meritevoli residenti nel territorio comunale e punta a valorizzare impegno, risultati scolastici e partecipazione alla vita della comunità.

Il bando prevede complessivamente 17 premi di studio, articolati in tre sezioni, con una specifica apertura anche per il percorso universitario. Possono partecipare gli studenti promossi alla classe successiva nella sessione estiva e, per la Sezione 3, gli universitari in corso con gli esami.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 15 settembre 2026, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune oppure via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.valdieri.cn.it, allegando la copia di un documento d’identità.

“Siamo riusciti a istituire un sistema organico e meritocratico che conta ben 17 premi complessivi, coprendo l’intero arco formativo dalle scuole medie fino all’università”, ha spiegato la vicesindaco con delega all’Istruzione, Sharon Giraudo. Nelle sue parole è emersa anche l’attenzione verso il peso crescente delle spese scolastiche per le famiglie, dai libri al trasporto, con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto e un segnale di vicinanza da parte dell’ente.

In fase di valutazione, la Commissione comunale terrà conto delle votazioni espresse in decimi e di eventuali certificazioni integrative che attestino attività sportive o sociali, come volontariato, attività parrocchiali o associative. In caso di parità di punteggio, questi elementi costituiranno un titolo preferenziale.

La modulistica e le informazioni utili per la presentazione delle domande sono disponibili presso la Segreteria comunale oppure sul sito istituzionale del Comune. Per chiarimenti è possibile contattare gli uffici al numero 0171/97109.



