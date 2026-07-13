Dronero, lutto per la maestra Adriana Marino

Una vita dedicata all'insegnamento e agli studenti quella della maestra Adriana Marino che si è spenta all'età di 93 anni.

Stimata e apprezzata docente, era originaria di Dronero, ma aveva insegnato in numerose scuole della Granda, in particolare Fossano, Tarantasca, Demonte e Cuneo Passatore, per poi diventare figura di riferimento delle elementari "Einaudi" di Cuneo.

Vedova del professor Carlo Marro, è stata una delle pioniere della didattica attiva in Granda.

Lascia i figli Donatella con Marco, Pierfrancesco con Anna e Gianpaolo con Emma, gli affezionati nipoti: Stefano, Marta, Sara con Elisa, Gilberto e Carlotta e il fratello Giorgio.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 17.30 nella parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria dove, domani, martedì 14 luglio alle 14.30, si svolgeranno i funerali.

Come indicato dalla famiglia, eventuali offerte possono essere devolute al Soggiorno per anziani del Cuore Immacolato di Maria.