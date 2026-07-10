Libri scolastici usati: a Savigliano il mercatino solidale di Oasi Giovani

Far incontrare chi ha libri di testo che non utilizza più con coloro che invece ne hanno necessità per il prossimo anno scolastico. È questo lo scopo del mercatino di libri scolastici usati che Oasi Giovani ha in programma per martedì 14 luglio, alle 17.30, a palazzo Longis di Savigliano.

Organizzata in particolare dal progetto Oceano e dal Centro educativo post-scolastico, l'iniziativa è rivolta alla fascia delle scuole medie e delle superiori.

È possibile partecipare al mercatino come acquirenti o come "venditori" di testi: in questo caso, per facilitare l'organizzazione pratica e la disposizione dei tavoli, è richiesta l'adesione mediante un modulo disponibile sul sito internet di Oasi Giovani.

L'ente benefico metterà soltanto a disposizione l'ampio salone di palazzo Longis, ma le transazioni saranno gestite interamente dai privati.

"Pur nel cuore dell'estate – afferma la presidente Silvana Garello – Oasi intende dare un supporto concreto per il prossimo anno scolastico, facendo da "tramite" tra domanda e offerta di libri scolastici usati. Si tratta di un evento alla prima edizione, interamente autogestito da coloro che parteciperanno. Riteniamo sia un appuntamento importante anche dal punto di vista simbolico, di educazione al riuso: l'auspicio è che possa diventare un'apprezzata consuetudine".