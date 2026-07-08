Alba Accademia Alberghiera, studenti dal Texas per un corso d’eccellenza

Tredici studenti dei percorsi di cucina e pasticceria dell’Austin Community College (ACC) - Texas, per il terzo anno consecutivo hanno attraversato l’oceano per seguire un corso intensivo di Alba Accademia Alberghiera che si conferma ancora una volta punto di riferimento per la formazione enogastronomica di eccellenza a livello internazionale, rafforzando la propria attrattività verso l’utenza professional proveniente dagli Stati Uniti.

Grazie al supporto dello chef istruttore Paolo Taricco e della coordinatrice del programma Julianne Clark il gruppo statunitense, formato da adulti e professionisti junior, ha approfondito le tecniche di alta pasticceria, con particolare attenzione alla piccola pasticceria, alle paste laminate e alla tradizione dolciaria del territorio.

Gli studenti hanno lavorato a stretto contatto con Luca Soave, maestro panificatore di 29 anni e fondatore del laboratorio artigianale SOV, che ha condiviso il proprio approccio innovativo alla panificazione naturale, maturato anche grazie all’esperienza con lo chef stellato Michelin Davide Palluda.

Il suo contributo si è focalizzato sui processi di fermentazione spontanea e sulla valorizzazione di prodotti da forno di alta qualità. Nel campo della pasticceria, Mattia Sabatini, Executive Pastry Chef della Locanda del Pilone (ristorante stellato Michelin), ha illustrato le metodologie e gli standard di eccellenza che lo hanno condotto alla vittoria del Campionato Mondiale di Pasticceria 2024.

L’esperienza si è conclusa con una tradizionale “merenda sinoira” guidata dallo chef Federico Gallo. Il percorso formativo prevedeva anche un programma di masterclass e visite didattiche presso alcune delle realtà più rappresentative del territorio: dal laboratorio sul cioccolato in collaborazione con Selmi, leader internazionale nella produzione di macchinari per la lavorazione del cacao, alla storica torroneria Sebaste Torrone, all’educazione botanica con Valverbe in Valle Varaita e alla visita presso l’azienda agricola Reis Cibo Libero di Montagna.

“La formazione di giovani talenti è sempre stata uno degli obiettivi principali di Apro. Dalla visione fondatrice di Don Gianolio alla nostra attuale dimensione internazionale, siamo orgogliosi di rappresentare un punto di partenza per i nostri allievi e un crocevia per i giovani e per i professionisti del settore enogastronomico da tutto il mondo.”

Alba Accademia Alberghiera è la divisione dedicata a enogastronomia e turismo di Apro Formazione, che a maggio 2026 è stata ammessa nella rete globale UNESCO dei Centri Internazionali per l’Istruzione e la Formazione Tecnica e Professionale (UNEVOC/TVET). Un riconoscimento di assoluto prestigio, riservato a soli 65 istituti nel mondo e appena due in Italia, che conferma il posizionamento dell’Accademia come hub di eccellenza per la formazione tecnica e professionale a livello internazionale.