Da Cuneo a Lourdes in bicicletta: l’impresa solidale di Alessandro Icardi

Venerdì 17 luglio, alle ore 9.30, prenderà il via da Piazza Galimberti, davanti al Municipio di Cuneo, l'impresa solidale di Alessandro Icardi, che percorrerà 1.100 chilometri in bicicletta fino a Lourdes per raccogliere fondi a favore della LILT Cuneo. A oggi sono stati raccolti 2.200 euro.

Chi desidera accompagnarlo nei primi chilometri è invitato a ritrovarsi alle ore 9.15 davanti al Municipio, per condividere un momento di grande significato umano e dare simbolicamente il via a questa iniziativa di solidarietà.

La raccolta fondi contribuirà a sostenere i servizi che la LILT Cuneo offre ogni giorno ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, tra cui il supporto psicologico, il trasporto verso visite e terapie e i progetti di umanizzazione degli spazi di cura.

Un gesto semplice, come pedalare insieme ad Alessandro alla partenza o sostenere la sua raccolta fondi, può trasformarsi in un aiuto concreto per chi sta affrontando la malattia.

Appuntamento per venerdì 17 luglio alle ore 9.15 davanti al Municipio di Cuneo per accompagnare Alessandro nei primi chilometri di questo straordinario viaggio di solidarietà.