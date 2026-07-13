Sabato 18 luglio vendita straordinaria nei mercatini Emmaus e raccolta fondi per il Myanmar

Il Myanmar è da anni attraversato da una guerra civile dalla quale non si intravedono soluzioni, milioni di persone sono allo stremo e necessitano di assistenza sanitaria. Emmaus da un paio di anni è in contatto con un villaggio Ka Baung Ping nello stato di Karen in Myanmar e sostiene iniziative concrete nel campo agricolo e scolastico per la popolazione civile oltre che promuovere incontri ed iniziative per sensibilizzare sulla situazione umanitaria. Emmaus organizza ogni anno nei propri mercatini solidali una vendita straordinaria a favore della popolazione del villaggio e incontri. La prossima vendita straordinaria sarà quindi sabato 18 luglio presso i mercatini solidali dell’usato Emmaus di:

- Boves: Via Mellana, 55 (9,00/12,00 – 14,30/18,30) – (nell’iccasione sconti fino al 50% su molte cose e in vari settori).

- Cuneo: Via Dronero, 6/A (15,30/19,00)

- Mondovi’ Breo: Piazza San Pietro, 1 (9,30/12,30 – 15,00/19,00)

Oltre alla vendita, il cui ricavato andrà interamente all’iniziativa, Emmaus mette a disposizione il proprio conto corrente per chiunque voglia contribuire anche singolarmente al progetto. Di seguito le coordinate bancarie relative:

IBAN: IT16 K 08397 46030 000010111329 - INTESTATO A: EMMAUS CUNEO ODV - CAUSALE: SOLIDARIETA’ MYANMAR (donazione detraibile al 35% nella dichiarazione dei redditi)