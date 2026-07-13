Omaggio a Dalla e Battisti all'Auditorium di Fossano con i "Luci alla Ribalta Project"

A Fossano è tutto pronto per la serata musicale che si svolgerà mercoledì 22 luglio 2026 presso l'Auditorium Calvino Paglieri (in Via Garibaldi, 5) alle ore 21:00: ad esibirsi saranno i "Luci alla Ribalta Project" con lo spettacolo "..IN ROCK.. Due Luci - Due Anime", un emozionante viaggio attraverso i celeberrimi brani di Lucio Dalla e Lucio Battisti.

L'evento, organizzato dall'AIDO Gruppo Intercomunale di Fossano ODV con il sostegno del CSV Società Solidale ETS Cuneo e il patrocinio del Comune di Fossano, vedrà la band saluzzese allietare il pubblico sul palco dell'auditorium cittadino. La formazione è composta da Roberto Territo (voce), Eleonora Lerda (voce), Andrea Miolano (chitarre), Elso Peirano (tastiere), Luigi Fina (pianoforte), Luca Giraudo (basso) e Silvano Dao (batteria), supportati da Pier Giacomo Audisio al servizio tecnico.

Durante la serata, i volontari dell'AIDO offriranno la possibilità di informarsi sul delicato e fondamentale tema dei trapianti. Sull'importanza dell'iniziativa interviene Ivano Parola, presidente dell'AIDO Fossano:

"Abbinare la musica alla solidarietà è da sempre un modo straordinario per arrivare al cuore delle persone. Scegliere di dire di sì alla donazione di organi, tessuti e cellule è un atto d'amore e una scelta consapevole che può ridare una nuova prospettiva di vita a chi si trova in grave difficoltà. Momenti come questa serata sono preziosi per informare, sciogliere i dubbi e ricordare che donare significa compiere un gesto di profonda umanità ed altruismo. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo appuntamento in musica, per riflettere insieme sul valore del dono."

L'ingresso alla serata è gratuito. Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'AIDO Fossano al numero 3409095585.