Oltre 500 kg di cibo raccolti per cani e gatti: Cuneo risponde con il cuore alla chiamata per "Dona la spesa"

Una città che non si gira dall’altra parte.

È questo il messaggio che arriva dalla straordinaria partecipazione all’iniziativa di sabato 11 luglio per la raccolta solidale “Dona la spesa per gli amici animali”, organizzata all’Ipercoop di Cuneo a favore delle associazioni animaliste e delle realtà che ogni giorno si prendono cura degli animali in difficoltà.

Nel corso della giornata, soci e clienti hanno acquistato oltre 500 chilogrammi di alimenti per cani e gatti (come crocchette, scatolette e altri prodotti per la nutrizione animale) e consegnati ai volontari della LIDA (Lega italiana per i diritti degli Animali) presenti all’ingresso dei negozi. Un risultato che supera ogni aspettativa e testimonia la sensibilità crescente dei cittadini verso il benessere degli animali.

Molti hanno donato dopo aver letto i cartelli informativi, altri si sono avvicinati ai volontari per chiedere cosa servisse di più.

In tanti hanno raccontato di averlo fatto “perché gli animali non possono chiedere aiuto da soli”.

Le donazioni sono destinate a canili, gattili e alle associazioni che si occupano del recupero e della cura degli animali senza casa.

L’iniziativa rappresenta una risposta concreta al fenomeno dell’abbandono, che si concentra soprattutto nei mesi estivi mettendo sotto pressione le strutture di accoglienza e le associazioni di volontariato.

E per chi volesse conoscere meglio la realtà del comune di Cuneo e visitare ad esempio il canile, ricordiamo i riferimenti.

Orario Canile di Cuneo-Lida: da lunedì a sabato dalle ore 14 alle ore 18.

Telefono: 0171444892

Facebook: https://www.facebook.com/canileLIDAcuneo

Instagram: https://www.instagram.com/lidacuneo/