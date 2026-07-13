KARTING / Coppa Italia Zona 1 a Busca: 60 piloti al Kart Planet

I box del Circuito Internazionale Kart Planet di Busca domenica 12 luglio erano molto affollati, in quanto era in programma una gara di Coppa Italia Zona 1 di kart, che ha richiamato una sessantina di piloti, suddivisi in una miriade di categorie: dai più piccoli, che si sono dimostrati molto combattivi, ai più esperti over 50.

Al mattino della domenica, dopo le prove libere e le qualificazioni, hanno avuto luogo le pre finali delle varie categorie, alcune delle quali hanno gareggiato insieme.

(Al centro Simone Trombetta, vincitore della KZN Rookie, affiancato da Carlone ed Andolina)

Di rilievo la partecipazione di ben sette piloti della squadra BT Racing, guidata dal peveragnese Michele Tassone, che ha portato sul podio Simone Trombetta, vincitore della KZN Rookie, dove Andrea Vanzino ha concluso quarto, lo stesso Michele Tassone, secondo nella categoria più prestigiosa, la KZ2, con Andrea Ferrero quarto seguito da Marco Sarvia, Marco Ferrari, secondo nella OK N Junior, mentre Lorenzo Silvestro ha chiuso decimo nella OK N.

(Il podio, con i giovanissimi Filippo Comparoli 1° - Antonio Salerno 2° e Luca Grosso 3°)

Di seguito le classifiche delle finali delle varie classi, che hanno visto salire sul podio i primi tre piloti classificati.

GR3 Under 10: 1° Filippo Comparoli; 2° Antonio Salerno; 3° Luca Grosso.

GR 3 10-12 anni: 1° Mario Roberti; 2° Thomas Ometto; 3° Riccardo Gileppa.

OK N Junior: 1° Leonardo Fabozzi; 2° Marco Ferrari; 3° Federico Abregal.

OK N: 1° Andrea Bordone; 2° Alessandro Dragone; 3° Eduard Ursu Bouruc.

KZN Rookie: 1° Simone Trombetta; 2° Gabriele Carlone; 3° Marco Andolina.

KZN Under: 1° Simone Minguzzi; 2° Federico Dolci; 3° Mattia Tassisto.

KZN Over: 1° Marco Mosca; 2° Pietro Cino; 3° Matteo Giordano.

KZN Over 50: 1° Giovanni Muto; 2° Enzo Pirovano; 3° Jordan Vodopija.

KZ2: 1° Christian Gaffuri; 2° Michele Tassone; 3° Denny Raineri.