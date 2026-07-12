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Veronica Giovannini ed Elisa Bagnis
GINNASTICA / Due campionesse monregalesi ai nazionali Aics di Forlì
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Monregalese | 12 luglio 2026, 08:41

GINNASTICA / Due campionesse monregalesi ai nazionali Aics di Forlì

Veronica Giovannini nella categoria Senior 2 si è aggiudicata la maglia azzurra con una performance nelle clavette, mentre Elisa Bagnis ha ottenuto il titolo nazionale nella difficile specialità della fune

Veronica Giovannini ed Elisa Bagnis

Veronica Giovannini ed Elisa Bagnis

Non poteva concludersi meglio l’attività della Società Ginnastica Mondovì che ha partecipato ai Campionati Nazionali Aics protrattisi per una settimana a Forlì al Palagalassi dove si sono confrontate le moltissime atlete della Ginnastica Ritmica di tutte le categorie. 

Ben due titoli sono stati conquistati dalle monregalesi e moltissimi i podi occupati con l’argento e il bronzo. L’individualista Veronica Giovannini nella categoria Senior 2 del programma Plus si è aggiudicata la maglia azzurra di Campionessa Nazionale con una bellissima performance nelle Clavette ottenendo poi anche l’argento nella specialità del Cerchio. 

Nella categoria Allieve 3 Elisa Bagnis ottiene il titolo nazionale nella difficile specialità della Fune con un super esercizio eseguito con grinta ed espressività e si classificherà poi 4^ anche nella specialità del Cerchio. Questi i brillanti Argenti di specialità: Asia Pisica nelle Clavette, Alessia Gerbino nel Nastro, la squadra Senior con Lucia Casi, Ambra Grazzi e Asia Pisica nel programma Plus. 

È argento per la bellissima coppia Allieve 2 di Martina Piria e Viola Forlani in un insieme perfetto come due gemelle nel Corpo Libero, Hanno ottenuto un meritatissimo Bronzo Eleonora Comino con due ben coordinati e precisi esercizi al Cerchio e alla fune in categoria Allieve 3 e Martina Musso molto determinata nel Cerchio e nelle Clavette in categoria Senior 2. 

Buon 4^ posto per Ambra Grazzi nelle Clavette; ancora un 6^ posto per Lucia Casi e un 8^ per Aurora Riberi. 

Si è aggiudicata la 5^ posizione su 15 concorrenti la brava Sara Begliatti, nelle individualiste Allieve 2, con un elaborato esercizio alla fune. In categoria Open nel programma Plus altro 5^ posto per la bella coppia di Alessia Gerbino e Aurora Riberi.

 L’individualista Allieve 2 Emily Clara Dantona che avrebbe potuto salire sul podio come già alle Interregionali non vi è riuscita per uno sfortunato lancio del cerchio proprio nel finale.

La Società Ginnastica Mondovì ha confermato ancora una volta le sue grandi potenzialità e l’alto grado raggiunto con vera soddisfazione di tutto lo staff, Edith Bernelli, Alice Bonicco e della d.t. Silvia Ghibaudo

Martina Musso

Martina Musso

La coppia Forlani-Piria

La coppia Forlani-Piria

Eleonora Comino

Eleonora Comino

Elisa Bagnis

Elisa Bagnis

Veronica Giovannini

Veronica Giovannini

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