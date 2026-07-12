GINNASTICA / Due campionesse monregalesi ai nazionali Aics di Forlì

Non poteva concludersi meglio l’attività della Società Ginnastica Mondovì che ha partecipato ai Campionati Nazionali Aics protrattisi per una settimana a Forlì al Palagalassi dove si sono confrontate le moltissime atlete della Ginnastica Ritmica di tutte le categorie.

Ben due titoli sono stati conquistati dalle monregalesi e moltissimi i podi occupati con l’argento e il bronzo. L’individualista Veronica Giovannini nella categoria Senior 2 del programma Plus si è aggiudicata la maglia azzurra di Campionessa Nazionale con una bellissima performance nelle Clavette ottenendo poi anche l’argento nella specialità del Cerchio.

Nella categoria Allieve 3 Elisa Bagnis ottiene il titolo nazionale nella difficile specialità della Fune con un super esercizio eseguito con grinta ed espressività e si classificherà poi 4^ anche nella specialità del Cerchio. Questi i brillanti Argenti di specialità: Asia Pisica nelle Clavette, Alessia Gerbino nel Nastro, la squadra Senior con Lucia Casi, Ambra Grazzi e Asia Pisica nel programma Plus.

È argento per la bellissima coppia Allieve 2 di Martina Piria e Viola Forlani in un insieme perfetto come due gemelle nel Corpo Libero, Hanno ottenuto un meritatissimo Bronzo Eleonora Comino con due ben coordinati e precisi esercizi al Cerchio e alla fune in categoria Allieve 3 e Martina Musso molto determinata nel Cerchio e nelle Clavette in categoria Senior 2.

Buon 4^ posto per Ambra Grazzi nelle Clavette; ancora un 6^ posto per Lucia Casi e un 8^ per Aurora Riberi.

Si è aggiudicata la 5^ posizione su 15 concorrenti la brava Sara Begliatti, nelle individualiste Allieve 2, con un elaborato esercizio alla fune. In categoria Open nel programma Plus altro 5^ posto per la bella coppia di Alessia Gerbino e Aurora Riberi.

L’individualista Allieve 2 Emily Clara Dantona che avrebbe potuto salire sul podio come già alle Interregionali non vi è riuscita per uno sfortunato lancio del cerchio proprio nel finale.

La Società Ginnastica Mondovì ha confermato ancora una volta le sue grandi potenzialità e l’alto grado raggiunto con vera soddisfazione di tutto lo staff, Edith Bernelli, Alice Bonicco e della d.t. Silvia Ghibaudo