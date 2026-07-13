MOTORI / Mondiale SBK: in Inghilterra Arianna Barale muove la classifica

Nel week end del 10-12 luglio ha avuto luogo a Donington, in Inghilterra, circuito sul quale è stata disputata, nel 1988, la prima gara del mondiale Superbike, la quinta tappa del mondiale di velocità femminile, dove Arianna Barale, alla guida della Yamaha R7 del Team Hadden Racing, ha offerto una buona prestazione.

La portacolori del team Hadden, con sede a Barcellona dove peraltro risiede Arianna, nonostante non avesse mai girato su questa pista, si adatta abbastanza velocemente alle sue caratteristiche da “montagne russe” e stacca la diciottesima posizione in griglia in Superpole.

Gara uno, disputata al sabato, vede Arianna, molto aggressiva, avvicinarsi alla tredicesima posizione, fino alla volata finale, che la vede però superata con il gioco delle scie, dovendosi accontentare della quindicesima posizione, che le vale comunque un punto mondiale.

(Arianna Barale in azione con la Yamaha R7 preparata dall'Hadden Racing team)

Il warm up della domenica mattina è incoraggiante per Ari#41, che conquista l’ottava posizione, dandole qualche speranza per la gara pomeridiana.

Alle 13, ora locale, le 14 in Italia, scatta gara due, con Arianna che scala la classifica sino a ritrovarsi undicesima, per poi terminare (complice anche una bandiera gialla sventolata all’ultimo giro per la caduta di una concorrente) in tredicesima posizione finale.

“Sono soddisfattissima - ha esclamato una raggiante Arianna Barale - finalmente sono riuscita a trovare il feeling giusto con pista e moto, ringrazio il team Hadden Racing per l’ottimo lavoro svolto e tutti i miei preziosi sponsor”.

Arianna fin ora ha ottenuto undici punti “mondiali”, che a due gare dal termine del campionato, la collocano in diciottesima posizione su ventotto pilote iscritte alla serie iridata.

Il prossimo appuntamento avrà luogo, dopo una lunga pausa, ad inizio ottobre, quando si correrà sul circuito spagnolo di Jerez.