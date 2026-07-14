PICKLEBALL / Il Tc Alba è vice campione d'Italia

Un'altra straordinaria pagina di sport è stata scritta dal Tennis Club Alba. A sole due settimane dalla storica promozione in Serie A conquistata con le squadre maschile e femminile di padel, il circolo albese centra un nuovo, prestigioso traguardo nazionale, conquistando il titolo di vice campione d'Italia di Pickleball.

Il risultato è arrivato nel corso della seconda edizione dei Campionati Italiani a Squadre, categoria Open, disputati nel weekend a Grosseto, dove il TC Alba ha conquistato il secondo posto assoluto con le due squadre maschili e femminili, arrendendosi soltanto al Pickleball Equinox Roma dopo un percorso agonistico estremamente impegnativo.

Alla manifestazione hanno preso parte 16 tra le migliori squadre italiane, dando vita a un torneo di altissimo livello tecnico. In questo contesto, il risultato ottenuto dal TC Alba assume un valore ancora più significativo: una città di poco più di trentamila abitanti è riuscita a salire sul podio nazionale, precedendo società provenienti da alcune delle più grandi metropoli italiane.

A guidare le due formazioni è stato Pep Giuliano (nella foto sotto), coach dei team albesi, campione di pickleball e già coach della nazionale inglese della disciplina, che ha saputo costruire un gruppo competitivo, coeso e capace di affrontare ogni incontro con determinazione.

La squadra maschile era composta da Marcello Bettinelli, Davide Vendrame, Andrea Bosi eAlessandro Vitali, mentre la formazione femminile ha visto protagoniste Antonella Giuliano, Vittoria De Pasquale, Petra Senesi, Sabine Brezina e Mireia Recansens.

“Sono orgoglioso delle nostre squadre – ha commentato Pep Giuliano dopo l’evento –. Abbiamo lottato contro tutti e dato tutto in campo. Abbiamo ottenuto un grande risultato agonistico che ci pone ai vertici del pickleball italiano. È la dimostrazione che il lavoro quotidiano, la preparazione e lo spirito di squadra permettono di competere ai massimi livelli nazionali”

Grande soddisfazione anche nelle parole del direttore generale del TC Alba, Alessandro Boero, ieri ospite a Lunedì Sport su Radio Alba: “Non abbiamo parole. Due settimane fa abbiamo vinto il campionato di Serie B maschile e femminile di padel, conquistando la promozione in Serie A. Oggi siamo entrati nell'Olimpo nazionale del pickleball. È un risultato che premia il lavoro di tutto il nostro circolo e ci riempie di orgoglio. Negli ultimi anni il TC Alba ha intrapreso un importante percorso di crescita, investendo nello sviluppo degli sport di racchetta attraverso nuovi impianti, l'ampliamento delle strutture e la scelta di figure tecniche di altissimo livello. Un progetto costruito con visione e continuità che oggi raccoglie risultati concreti anche sul piano agonistico nazionale”.

I successi ottenuti nel tennis, nel padel e ora anche nel pickleball confermano il TC Alba come una delle realtà sportive più dinamiche e innovative del panorama italiano. Un modello capace di coniugare attività giovanile, qualità tecnica, organizzazione e ambizione sportiva, contribuendo al tempo stesso a valorizzare il nome di Alba ben oltre i confini del territorio.