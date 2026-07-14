Al Castello di Casotto “Estate in Musica 2026”: grandi note d’artista tra Liguria e Piemonte

Ha preso ufficialmente il via la prestigiosa stagione di appuntamenti con “Estate in Musica – Note d’artista tra Liguria e Piemonte”, la rassegna musicale che avrà come suggestiva cornice il Castello Reale di Casotto.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Garessio e FestivAlcontrario, uniti dalla volontà di promuovere la cultura musicale e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio attraverso una proposta di concerti di alto profilo.

Cuore della manifestazione sarà il magnifico Castello Reale di Casotto, antica residenza sabauda di grande valore storico e architettonico, che aprirà le sue porte per accogliere una serie di appuntamenti capaci di spaziare tra epoche, generi e diverse suggestioni sonore. Tutti i concerti saranno a ingresso gratuito, offrendo a residenti, visitatori e turisti un’importante occasione di incontro con la musica e la bellezza dei luoghi.

A conferire ulteriore prestigio alla rassegna sarà la direzione artistica affidata al Maestro Juan Paradell Solé, organista titolare emerito della prestigiosa Cappella Musicale Pontificia “Sistina” e delle Celebrazioni Pontificie, personalità di spicco del panorama musicale internazionale.

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 18 luglio – ore 16.00 - Castello Reale di Casotto – Garessio

Concerto per mandolino e chitarra

Interpreti: Sabine Spath e Manuel Merlo

Sabato 25 luglio – ore 16.00 - Castello Reale di Casotto – Garessio

Suggestioni senza tempo

Concerto per sassofono, fagotto e fisarmonica

Interpreti: Trio Italiano

(Endrio Luti, Cristina Trimarco, Thomas Luti)

Sabato 8 agosto – ore 17.00 - Castello Reale di Casotto – Garessio

Concerto del Duo Conte – Piccolo

Interpreti: Francesca Conte e Samuel Piccolo (violini)

Sabato 22 agosto – ore 16.00 - Castello Reale di Casotto – Garessio

Django e dintorni

Concerto

Interpreti: Gipsy Friends

(Michele Menardi Noguera, Federico Briasco, Giulio Granero)

Sabato 12 settembre – ore 21.00 - Chiesa di Sant’Antonio – Pamparato

Concerto d’organo

Interprete: Maestro Juan Paradell Solé

Musica, storia e territorio

“Estate in Musica 2026” si propone come un autentico progetto di valorizzazione territoriale, capace di intrecciare la bellezza dell’architettura storica locale, la suggestione dei luoghi d’arte e la forza evocativa della musica dal vivo.

Il percorso della rassegna accompagnerà il pubblico alla scoperta di spazi di grande fascino, trasformando il territorio tra Liguria e Piemonte in un palcoscenico naturale dove tradizione, cultura e arte musicale dialogano in armonia.

Ingresso gratuito per tutti gli appuntamenti.