Al Castello di Casotto “Estate in Musica 2026”: grandi note d’artista tra Liguria e Piemonte

Ha preso ufficialmente il via la prestigiosa stagione di appuntamenti con “Estate in Musica – Note d’artista tra Liguria e Piemonte”, la rassegna musicale che avrà come suggestiva cornice il Castello Reale di Casotto.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Garessio e FestivAlcontrario, uniti dalla volontà di promuovere la cultura musicale e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio attraverso una proposta di concerti di alto profilo.
Cuore della manifestazione sarà il magnifico Castello Reale di Casotto, antica residenza sabauda di grande valore storico e architettonico, che aprirà le sue porte per accogliere una serie di appuntamenti capaci di spaziare tra epoche, generi e diverse suggestioni sonore. Tutti i concerti saranno a ingresso gratuito, offrendo a residenti, visitatori e turisti un’importante occasione di incontro con la musica e la bellezza dei luoghi.
A conferire ulteriore prestigio alla rassegna sarà la direzione artistica affidata al Maestro Juan Paradell Solé, organista titolare emerito della prestigiosa Cappella Musicale Pontificia “Sistina” e delle Celebrazioni Pontificie, personalità di spicco del panorama musicale internazionale.
IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 18 luglio – ore 16.00 - Castello Reale di Casotto – Garessio
Concerto per mandolino e chitarra
Interpreti: Sabine Spath e Manuel Merlo
Sabato 25 luglio – ore 16.00 - Castello Reale di Casotto – Garessio
Suggestioni senza tempo
Concerto per sassofono, fagotto e fisarmonica
Interpreti: Trio Italiano
(Endrio Luti, Cristina Trimarco, Thomas Luti)
Sabato 8 agosto – ore 17.00 - Castello Reale di Casotto – Garessio
Concerto del Duo Conte – Piccolo
Interpreti: Francesca Conte e Samuel Piccolo (violini)
Sabato 22 agosto – ore 16.00 - Castello Reale di Casotto – Garessio
Django e dintorni
Concerto
Interpreti: Gipsy Friends
(Michele Menardi Noguera, Federico Briasco, Giulio Granero)
Sabato 12 settembre – ore 21.00 - Chiesa di Sant’Antonio – Pamparato
Concerto d’organo
Interprete: Maestro Juan Paradell Solé
Musica, storia e territorio
“Estate in Musica 2026” si propone come un autentico progetto di valorizzazione territoriale, capace di intrecciare la bellezza dell’architettura storica locale, la suggestione dei luoghi d’arte e la forza evocativa della musica dal vivo.
Il percorso della rassegna accompagnerà il pubblico alla scoperta di spazi di grande fascino, trasformando il territorio tra Liguria e Piemonte in un palcoscenico naturale dove tradizione, cultura e arte musicale dialogano in armonia.
Ingresso gratuito per tutti gli appuntamenti.