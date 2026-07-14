Giovedì a Saluzzo i funerali di Ernestino Galliano, investito da un camion a Cervignasco

Si svolgeranno giovedì 16 luglio alle 10,30 nel Duomo di Saluzzo i funerali di Ernestino Galliano, il pensionato di 78 anni, che in sella alla sua bicicletta è stato investito, lo scorso martedì 7 luglio, da un camion che trasportava mangime percorrendo via Cagnola nella frazione saluzzese di Cervignasco.

L'identificazione della vittima si è rivelata particolarmente complessa. Al momento del ritrovamento, infatti, l'uomo non aveva con sé né documenti d'identità né il telefono cellulare che aveva lasciato a casa.

Nemmeno la diffusione, da parte dei carabinieri, della fotografia della sua mountain bike e della descrizione dell'abbigliamento, composto da pantaloncini e canottiera scuri, aveva consentito di ottenere nell'immediato elementi utili al riconoscimento.

La svolta è arrivata grazie alla figlia Emanuela, residente a Piasco in Valle Varaita, che, non riuscendo più a mettersi in contatto con il padre, si è rivolta ai Carabinieri di Saluzzo per segnalarne la scomparsa.

L'uomo da anni era andato in pensione della "Mondial Piston", storica azienda metalmeccanica di via Grangia Vecchia a Saluzzo, in seguito divenuta "Mahle" e oggi sede dello stabilimento "Sgf Industries".

Di carattere riservato, viveva da solo in un condominio in corso XXVII Aprile ed era conosciuto nella zona per le sue abituali passeggiate in solitaria nei dintorni dell'abitazione e per le vie del centro cittadino. Raramente, invece, veniva visto in sella a una bicicletta: chi lo conosceva racconta che usciva quasi sempre a piedi. È quindi possibile che quel giorno avesse deciso di raggiungere la campagna saluzzese in bicicletta per trovare un po' di refrigerio lungo una strada poco trafficata.

Lascia la figlia Emanuela, il genero Luca, i nipoti Mickael e Filippo, la sorella Consolata, il fratello Armando, i cognati Bruno e Adriano, nipoti, pronipoti, cugini e tutti i parenti.

Il rosario sarà recitato mercoledì 15 luglio alle 18 nel Duomo di Saluzzo.

Dopo le esequie il feretro sarà trasferito a Bra per il rito della cremazione. Le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Saluzzo.