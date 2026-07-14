Lions Club Cuneo, Stefano Mattio nuovo presidente: il passaggio di consegne con Noemi Mallone

Si è svolto nei giorni scorsi il tradizionale e solenne momento del "Passaggio della Campana" del Lions Club Cuneo, l'atto ufficiale che segna il cambio della guardia alla guida del prestigioso sodalizio cittadino. Alla presidente uscente Noemi Mallone succede ufficialmente Stefano Mattio, che guiderà il club nel corso del nuovo anno sociale 2026/2027 all’insegna dei valori fondanti dell'associazione e dello spirito del We Serve.

La serata, svoltasi alla presenza di numerosi soci, autorità lionistiche e ospiti, ha offerto l'occasione ideale per tracciare il bilancio di dodici mesi particolarmente intensi, e ricchi di attività caratterizzati da una forte presenza sul territorio e da una spiccata propensione alla solidarietà e al servizio attivo. Sotto la guida di Noemi Mallone, il Lions Club Cuneo ha infatti portato a termine numerosi service di rilievo a favore della comunità locale, collaborando con le realtà locali e promuovendo iniziative di grande richiamo.

Durante il suo discorso di commiato, la presidente uscente Noemi Mallone ha voluto esprimere profonda gratitudine per il percorso condiviso:

"Si conclude un anno intenso e ricco di soddisfazioni alla guida del Lions Club Cuneo. È stato un anno fatto di servizio, impegno e condivisione, durante il quale abbiamo realizzato numerosi progetti a favore della nostra comunità. Ogni iniziativa è stata possibile grazie al lavoro di squadra, alla generosità dei soci e alla volontà comune di mettere il servizio al centro del nostro agire.

Desidero ringraziare di cuore il Consiglio Direttivo, tutti i soci e quanti hanno collaborato con entusiasmo durante questo anno sociale. È stato un autentico onore ricoprire il ruolo di Presidente del Lions Club Cuneo. Le cariche passano, ma restano i valori, le amicizie e il bene che insieme siamo riusciti a fare. We Serve. Sempre."

Mallone ha poi rivolto un caloroso e sincero augurio al suo successore: "Al nuovo Presidente, Stefano, rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, certa che saprà guidare il Club con passione e spirito di servizio".

Con lo scambio delle spillette e il tradizionale tocco della campana, il testimone è passato ufficialmente a Stefano Mattio. Il neo-presidente, nell'accettare l'incarico con entusiasmo e responsabilità, ha ringraziato i soci per la fiducia riposta in lui e ha voluto sottolineare l'importanza della continuità d'azione del club.

Mattio ha confermato la volontà di proseguire nel solco dei progetti storici che caratterizzano la presenza dei Lions a Cuneo, con un occhio sempre attento ai nuovi bisogni emergenti della comunità, promuovendo il dialogo, la solidarietà concreta e la sinergia con le istituzioni e le altre associazioni del territorio.