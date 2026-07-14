Fossano, iniziati i festeggiamenti del Borgo Vecchio per la festa in onore della patrona Sant'Anna

È iniziata venerdì 11 luglio e proseguirà fino a domenica 19 luglio la Festa del Quartiere di Borgo Vecchio di Fossano, il rione più antico della Città degli Acaja, che anche quest’anno rinnova la tradizione dei festeggiamenti dedicati alla patrona Sant’Anna. L’iniziativa è organizzata dal Comitato del Quartiere, guidato dal giovane presidente Paolo Rivero, affiancato da numerosi volontari impegnati nella riuscita della manifestazione.

Le celebrazioni e le attività si stanno svolgendo tra il campo sportivo e i locali dell’oratorio parrocchiale di San Filippo, oltre che nella suggestiva cornice di piazzetta San Giovanni.

Tra le novità più attese di questa edizione c’è la cena musicale “Pasta e Karaoke”, in programma giovedì 16 luglio al campo sportivo dell’oratorio di San Filippo. La serata sarà organizzata su due turni, alle 20 e alle 20.30, previa prenotazione, e unirà la convivialità della cena al coinvolgimento del pubblico attraverso il karaoke, con la possibilità per i partecipanti di diventare protagonisti della serata.

La partecipazione è aperta a tutti, ma è necessaria la prenotazione entro domani, mercoledì 15 luglio. Le adesioni possono essere effettuate presso Perù Tabacchi, in via Garibaldi 59, oppure alla cassa della festa del Borgo durante le serate dedicate al torneo di calcio Supertele. La quota di partecipazione è di 10 euro.

Sul fronte sportivo è invece in corso il tradizionale torneo di calcio “Supertele”, iniziato lunedì 14 luglio e in programma fino a domani, mercoledì 15 luglio, sempre presso l’oratorio di San Filippo. La competizione, diventata ormai un appuntamento fisso della festa, si disputa con il celebre pallone leggero che ha caratterizzato gli anni ’80 e ’90, attraverso partite della durata di 15 minuti. Lo spirito è quello della massima partecipazione e del divertimento, con squadre che spesso scendono in campo anche con travestimenti e costumi all’insegna della goliardia.

Sabato 18 luglio sarà invece la volta del “Burguè Festival”, la kermesse canora dedicata ai cantanti amatoriali che quest’anno raggiunge la diciottesima edizione. Una serata dedicata alla musica e ai talenti del territorio, presentata da Pinuccio Bellone, direttore artistico della compagnia teatrale e associazione culturale La Corte dei Folli e speaker del Palio di Fossano.

Nel corso della serata sono previsti anche alcuni intermezzi dedicati al tango, con le esibizioni dei maestri Susi Lillo e Piermario Mameli dell’Asd Tango Indipendente e della coppia torinese Eugenia Ricci e Riccardo Giustetto.

La chiusura della festa è prevista domenica 19 luglio con il concerto della band rock “G.R.A.M.S.”, che accompagnerà il gran finale della manifestazione.

Sempre domenica mattina, alle 10, nella chiesa di San Filippo sarà celebrata la santa messa del Borgo dedicata a Sant’Anna. Al termine della funzione verrà consegnato il premio “Borgatino dell’anno”, riconoscimento riservato a una persona del quartiere che si sia distinta per l’impegno e la dedizione dimostrati nelle attività del rione o nella vita della parrocchia.

Nel fine settimana conclusivo, sabato 18 e domenica 19 luglio, non mancheranno inoltre il punto ristoro aperto a tutti e il ritorno della tradizionale “Grande Borsata a premi”, altro appuntamento ormai immancabile della Festa del Borgo Vecchio..