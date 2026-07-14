Frontale tra due auto sulla Statale 28 tra Fossano e Trinità: cinque feriti

Incidente stradale a Fossano, sulla Statale 28 al km 5+0 in direzione di Trinità, nei pressi del raccordo per la A6, che al momento risulta chiuso per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso.

Nel frontale che ha coinvolto due autovetture ci sono cinque persone ferite. Nessuno grave, per fortuna. Sono stati infatti tutti classificati con codici gialli o verdi.

Una di queste era incastrata nel mezzo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Cuneo e Fossano per estricarlo e affidarlo ai sanitari.

La Polizia Stradale è intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico, fortemente rallentato in tutta la zona.