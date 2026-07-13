Gattino salvato lungo la Provinciale 12: intervento della Polizia Stradale di Mondovì

Intervento di soccorso nei giorni scorsi lungo la Strada Provinciale 12, nei pressi della sede della Sottosezione della Polizia Stradale di Mondovì, dove è stato recuperato un gattino rimasto bloccato in una scarpata a bordo strada.

L'allarme è scattato dopo alcune segnalazioni che riferivano di continui miagolii provenienti dal declivio erboso adiacente alla carreggiata. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato il punto da cui provenivano i versi dell'animale, rimasto intrappolato tra la strada e la recinzione.

Mentre una pattuglia si occupava di regolare il traffico per garantire la sicurezza delle operazioni, un agente ha oltrepassato il guardrail e ha raggiunto il gattino, riuscendo a metterlo in salvo. Secondo quanto emerso, il cucciolo potrebbe essere rimasto esposto per diversi giorni al sole e alle alte temperature.

L'animale è stato quindi portato all'interno della sede della Polizia Stradale per ricevere le prime cure, in attesa delle indicazioni del servizio veterinario dell'Asl. Successivamente è stato accompagnato presso l'ambulatorio del veterinario reperibile, dove è stato visitato. Il gattino, risultato in buone condizioni di salute ma privo di microchip, è stato infine affidato alle cure del professionista.

L'episodio conferma l'attenzione che la Polizia Stradale riserva anche alla tutela degli animali, la cui presenza lungo le arterie viarie può rappresentare un grave pericolo sia per la loro incolumità sia per la sicurezza della circolazione.