Mondovì, cinque giorni di eventi al Borgo Ferrone tra musica, giochi e inclusione sociale

Dal 23 al 27 luglio 2026 Mondovì, nel Borgo Ferrone, ospiterà la quindicesima edizione di “Ferrone in Festa”, appuntamento ormai consolidato che punta a rafforzare il senso di comunità e a valorizzare il territorio attraverso un calendario pensato per tutte le età. Cuore della manifestazione sarà il palatenda allestito in Largo Beato Piergiorgio Frassati, di fronte alla chiesa parrocchiale.

Il programma si aprirà giovedì 23 luglio con una serata all’insegna del gusto e del ballo latino americano, mentre venerdì 24 luglio sarà dedicato a uno dei momenti più significativi dell’intera rassegna: l’arrivo di PizzAut, il progetto di inclusione sociale che coinvolge ragazzi autistici nella gestione di ristoranti. Il pubblico potrà gustare le pizze preparate dai ragazzi e partecipare alla presentazione del libro “Vietato calpestare i sogni” di Nico Acampora, fondatore dell’iniziativa, in dialogo con i giornalisti Marco Volpe e Paolo Roggero. L’intero incasso della serata sarà devoluto a PizzAut.

Sabato 25 luglio spazio ai “Ferrone Games”, con giochi di ruolo, attività ludiche e musica dal vivo, seguiti da un cocktail party. Domenica 26 luglio sarà invece dedicata alle famiglie, con un ricco pomeriggio di attività gratuite: sport, laboratori creativi, pet therapy e intrattenimento per bambini e ragazzi, prima della tradizionale cena a base di polenta e del ballo liscio serale.

La manifestazione si concluderà lunedì 27 luglio con la “raviolata” sotto le stelle, accompagnata dal concerto dei Sixties Graffiti e dall’estrazione della lotteria.

Accanto all’aspetto ricreativo, Ferrone in Festa 2026 rafforza il proprio impegno sociale grazie alla collaborazione con numerosi enti e associazioni del territorio, tra cui istituzioni locali, realtà del terzo settore e organizzazioni sportive. Particolarmente significativa la presenza di PizzAut, simbolo di un modello inclusivo capace di offrire opportunità concrete e dignità alle persone con disturbi dello spettro autistico.

In occasione dell’evento, l’Amministrazione comunale ha inoltre previsto la realizzazione di un murales in via dell’Arciprete, come segno tangibile del passaggio del progetto a Mondovì.