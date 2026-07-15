Alba: senso unico alternato in Strada Forcellini dalle 7.30 di giovedì 16 luglio

Per la realizzazione di due pozzetti per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane in Strada Forcellini e la realizzazione di due attraversamenti stradali sulla stessa strada nei pressi del numero civico 17, è necessario istituire un senso unico alternato, per l'allestimento del cantiere stradale e l'esecuzione dell'opera.

Pertanto, dalle 7.30 di giovedì 16 luglio fino a fine lavori, senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico, in strada Forcellini, in prossimità del numero civico 17.