Tornano ad Alba le prove dimostrative per scoprire macchinari e prodotti direttamente in vigneto

Giovedì 16 luglio, dalle 10.30 alle 18.30, presso Cascina Piccaluga in località Altavilla 76 ad Alba, si terrà la 12ª edizione delle “Prove dimostrative – Tecnica ed innovazione in vigneto”, organizzata da Confagricoltura Cuneo e Agricola 2000.

La giornata sarà dedicata alle più innovative soluzioni per la gestione del vigneto e dell’azienda agricola, con dimostrazioni pratiche e approfondimenti tecnici e un focus particolare sull’urgente problematica della protezione della vite dalle ustioni solari.

L’iniziativa è valida per il rilascio dei crediti formativi per la formazione professionale continua degli iscritti al Collegio interprovinciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d’Aosta, al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati di Cuneo e all’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Cuneo. L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata al form forms.gle/ofoQefhE5RySL2nB6.

“Ogni giorno gli imprenditori agricoli si trovano nella necessità di dover conciliare le difficoltà date dal cambiamento climatico con l’aumento dei costi di produzione, ma continuano ad impegnarsi nel rispetto della sostenibilità ambientale – spiegano i tecnici di Confagricoltura Cuneo, Antonio Marino e Luca Maggiorotto -. Le prove in vigneto propongono delle risposte concrete proprio alle esigenze degli agricoltori, calate nella realtà in campo. In questa edizione, in particolare, uno dei temi centrali sarà lo stress da ustione solare patito dagli acini d’uva, problematica da risolvere con urgenza, facendo ricorso all’innovazione scientifica e tecnologica”.

Il programma della giornata prevede la presenza di oltre sessanta aziende tra espositori e costruttori di macchinari. Il percorso di visita offrirà la possibilità di vedere operative in campo le realtà produttive con prove di macchinari per la distribuzione dei trattamenti fitosanitari con irroratrici ad alta efficienza. Sarà inoltre occasione di approfondire sul terreno le tecniche a basso impatto ambientale per la difesa del vigneto, tra cui la confusione sessuale contro le tignole della vite e, in generale, di assistere a dimostrazioni e confronti sulle più recenti innovazioni per la viticoltura. Infine, non mancherà la possibilità di scoprire le microvinificazioni ottenute da uve di vitigni resistenti, attraverso momenti di approfondimento tecnico e degustazioni guidate.

Sono previsti, poi, diversi momenti di approfondimento come le prove di spettrometria Raman per il monitoraggio del contenuto polifenolico delle uve e dei vini con il progetto Qualvin e, dalle 11.30, la presentazione di GreenFarmCert, la nuova certificazione di sostenibilità per le aziende agricole, progettata grazie a lavoro corale di imprese, associazione ed esperti.

Quest’anno l’evento ospiterà anche il Campo Demo Vite dedicato a biostimolanti e strategie di difesa dalla peronospora, organizzato da Agricola 2000. I partecipanti avranno l’opportunità di visitare le prove sperimentali in campo, approfondire i risultati delle attività dimostrative e confrontarsi direttamente con i tecnici coinvolti nel progetto. La visita al Campo Demo è su prenotazione, per partecipare è necessario riservare il proprio posto durante la prenotazione della propria presenza, tramite il form forms.gle/ofoQefhE5RySL2nB6.

Per informazioni contattare la Confagricoltura di Cuneo, ufficio zona di Alba: tel. 0173 281929 – marino@confagricuneo.it – maggiorotto@confagricuneo.it.