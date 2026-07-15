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Attualità | 15 luglio 2026, 10:34

Alba, programmata l'interruzione dell'energia elettrica

E' quanto comunicato da Enel al Comune per lunedì 20 dalle 14.15 alle 19 per i clienti alimentati in bassa tensione. Ecco le vie interessate

Alba, programmata l'interruzione dell'energia elettrica

E-diStr.ibuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l'interruzione dell'energia elettrica: 

Lunedì 20 luglio 2026 dalle ore 14:15 alle ore 19:00 

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono: 

·        Via Rattazzi da 3 a 7, da 11 a 11B

·        Via Rattazzi da 2 a 6, 10

·        Via Rattazzi SN

·        Via Ospedale da 5 a 5A, da 7C a 9

·        Via Ospedale da 4 a 6A

·        Piazza Pertinace da 5 a 5°

·        Piazza Pertinace 4

·        Vicolo Buoi Rossi da 2 a 4

·        Vicolo Buoi Rossi TELCO, IP

·        Via Toppino 2, da 2B a 6

·        Via Cavour da 15A a 15B

·        Via Macrino 4, da 4B a 8

·        Via Macrino da 5 a 7

·        Via San Giovanni 3, 3B

·        Via Gazzano da 2 a 6

·        Via Gazzano CANT

·        Via Gazzano 1

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano i cittadinini a non commettere imprudenze e non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati e sulle interruzioni del servizio consultare il sito e-diStr.ibuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-diStr.ibuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.

c.s.

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