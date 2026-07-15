Alba, programmata l'interruzione dell'energia elettrica

E-diStr.ibuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l'interruzione dell'energia elettrica:
Lunedì 20 luglio 2026 dalle ore 14:15 alle ore 19:00
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
· Via Rattazzi da 3 a 7, da 11 a 11B
· Via Rattazzi da 2 a 6, 10
· Via Rattazzi SN
· Via Ospedale da 5 a 5A, da 7C a 9
· Via Ospedale da 4 a 6A
· Piazza Pertinace da 5 a 5°
· Piazza Pertinace 4
· Vicolo Buoi Rossi da 2 a 4
· Vicolo Buoi Rossi TELCO, IP
· Via Toppino 2, da 2B a 6
· Via Cavour da 15A a 15B
· Via Macrino 4, da 4B a 8
· Via Macrino da 5 a 7
· Via San Giovanni 3, 3B
· Via Gazzano da 2 a 6
· Via Gazzano CANT
· Via Gazzano 1
L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano i cittadinini a non commettere imprudenze e non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati e sulle interruzioni del servizio consultare il sito e-diStr.ibuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-diStr.ibuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.