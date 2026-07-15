Oggi e domani tutto il Piemonte in allerta gialla per temporali

Era prevista ed è stata confermata: Arpa Piemonte ha appena diramato l'allerta gialla per temporali in tutta la regione.

In tutto il Piemonte, oggi e domani, sono previsti forti temporali con raffiche di vento, grandine anche di grandi dimensioni, fulminazioni e locali allagamenti.

Nel pomeriggio i temporali dalle Alpi si estenderanno alle pianure con le precipitazioni più intense sui settori meridionali; nella sera temporali soprattutto sulla parte settentrionale in estensione alle pianure. Domani attenuazione prima dell'alba e temporali pomeridiani.