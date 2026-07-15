Incendio boschivo sul Mombracco tra Revello e Rifreddo: notte di lavoro per domare le fiamme

L'incendio boschivo divampato nella serata di ieri, martedì 14 luglio, in località San Michele sul Mombracco, tra i comuni di Revello e Rifreddo, è stato posto sotto controllo dopo un'intensa notte di interventi. Le operazioni di bonifica sono proseguite senza sosta e, nella mattinata di oggi, una squadra è rimasta sul posto per presidiare l'area e scongiurare eventuali riprese delle fiamme dovute al calore residuo o ai raggi del sole.

Il rogo, che ha interessato un'area boschiva e di sterpaglie, è stato avvistato dagli abitanti intorno alle 21 in una zona a poca distanza da quella colpita dal grande incendio dell'agosto scorso.

Scattato l'allarme, sul posto sono confluite tutte le squadre dell'Aib dell'Area 5, che riunisce i volontari delle Valle Po, Bronda e Infernotto insieme ai Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Saluzzo e Barge, intervenuti con due squadre che, assieme ai volontari Aib, sono riusciti a circoscrivere il rogo dopo diverse ore di lavoro.

Le fiamme sono state poste sotto controllo nel corso della notte. Al termine delle operazioni, i Vigili del Fuoco hanno fatto rientro nelle rispettive sedi, mentre una squadra Aib è rimasta sul posto per completare la bonifica e presidiare l'area.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 15 luglio, è stato mantenuto un presidio costante per evitare eventuali riprese dell'incendio causate dal calore residuo o dai raggi del sole.

Il Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) effettuerà oggi un sopralluogo per verificare l'estensione della superficie percorsa dal fuoco, valutare i danni e individuare il punto d'innesco. Secondo le prime valutazioni, l'incendio sarebbe probabilmente di origine dolosa, anche se saranno gli accertamenti a stabilire con certezza le cause.

Fortunatamente l'area interessata è distante dalle zone abitate.