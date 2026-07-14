Salvini interviene sul caso Roggero alla vigilia della sentenza in Cassazione: “Forza Mario!”

A poche ore dalla decisione della Corte di Cassazione sul caso di Mario Roggero arriva anche l’intervento del ministro Matteo Salvini.

Il leader della Lega ha pubblicato sul suo profilo social X un messaggio di sostegno rivolto al gioielliere di Gallo Grinzane, condannato nei primi due gradi di giudizio per i fatti seguiti alla rapina del 28 aprile 2021 nella sua attività.

Salvini ha affidato il proprio pensiero a un breve post, nel quale richiama anche una propria esperienza personale legata all’attesa di una decisione giudiziaria:

“Ci sono passato anche io e so bene purtroppo cosa vuole dire aspettare per mesi, per giorni, per ore la sentenza finale dei giudici della Corte di Cassazione che hanno in mano la tua vita e la tua libertà. Forza Mario!”

Il messaggio arriva nel giorno che precede il pronunciamento della Suprema Corte, chiamata a esaminare il ricorso presentato dalla difesa di Roggero. La Cassazione dovrà decidere se accogliere le richieste dei legali oppure confermare l’esito dei precedenti gradi di giudizio.

Il gioielliere di Grinzane Cavour, dopo la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino che aveva rideterminato la pena a 14 anni e 9 mesi per omicidio volontario, tentato omicidio e porto abusivo d’arma, nelle scorse ore aveva pubblicato un videomessaggio rivolto ai propri sostenitori e all’opinione pubblica.